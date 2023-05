Stad Oostende zet Teater Studio James Ensor in de bloemetjes naar aanleiding van gouden jubileum

Het Oostendse theatergezelschap Teater Studio James Ensor werd zaterdagmiddag plechtig ontvangen op het stadhuis naar aanleiding van zijn 50-jarig bestaan.

Teater Studio James Ensor werd in de jaren zeventig opgericht als een duogezelschap met tieneratelier Harlekijntje en heeft meer dan honderd theaterstukken op haar palmares. Dat wordt gepast gevierd: de groep verwent de Oostendse toneelliefhebber dit seizoen met drie producties.

“Het succes van ons theatergezelschap is een verdienste van iedereen. We beschikken over meer dan twintig spelers waar we voor elk stuk kunnen uit putten. Heel wat van onze leden zijn naast acteur ook regisseur. Dus hoeven we niet op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat om het spel te leiden. Daarnaast zijn we ook een hechte en warme vriendengroep die er is voor elkaar”, stelt bezieler en artistiek leider Duc Duquennoy.