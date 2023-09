Stad Harelbeke koppelt vier evenementen aan theatervoorstelling De Generatie

Harelbeke is de eerste stop in Vlaanderen voor De Generatie, gemaakt door het Kortrijkse theatergezelschap Het Bataljong. Stad Harelbeke, CC het SPOOR, Bibliotheek Harelbeke, Huis van Welzijn en Zorgbedrijf Harelbeke koppelen daar nu vier evenementen aan: een tentoonstelling en lezing, de film Rebels en een speciale editie van de Speelpretmobiel.

Op 21 september brengt het theatergezelschap Het Bataljong het stuk De Generatie van auteur en coregisseur Arne De Jaegere. Dit binnen het kader van Grijs aan Zet.

“De mensen moeten niet bang zijn van ouder worden”

Het stuk gaat over verhalen van ouderen over vooroordelen, betutteling, verlies van autonomie en discriminatie. “En ook over digitalisering, mobiliteit, eenzaamheid”, zegt Lydie Debonne (89) uit Bavikhove en één van de twintig castleden. “Ik twijfelde. Ik was al twintig jaar niet meer actief. Twintig jaar lang speelde ik met een showgroep voor de KAV meer dan honderd keer. Ik wist niet of ik het nog zou aankunnen, maar ging in september 2022 naar de eerste bijeenkomst. Ik kende er niemand, maar voelde me toch snel thuis. Men was heel vriendelijk, dat gaf zelfvertrouwen. De regisseur gaf ons opdrachten. Een ervan was om iets te vertellen over onze toekomstdromen. Ik was net beginnen lezen over sterrenkunde, uit interesse, en schreef daar een tekstje over. Het is de slotmonoloog van het stuk geworden. De mensen moeten niet bang zijn van ouder worden. Ik heb een nieuw leven ontdekt en ben de gelukkigste mens op de wereld.”

Vier evenementen

De voorstelling van De Generatie vindt plaats op 21 september om 14.30 en 20 uur in CC het Spoor. Maar er is meer: Stad Harelbeke koppelt namelijk vier evenementen aan deze theatervoorstelling. “Na de voorstelling kan je ook het boek ‘Grijs aan Zet’ kopen. De tentoonstelling rond het boek met illustraties van Hans Vermandere, kan je tot en met 30 september bezoeken tijdens de openingsuren in LDC De Parette. En dat is lang niet alles wat we als stad voorzien: zo vertonen we de film ‘Rebels’ op 19 september om 14 uur in LDC De Parette en doen we op 20 september tussen 14 en 16 uur in LDC De Parette een speciale editie met onze speelpretmobiel. Op 26 september is er om 19.30 uur in de bibliotheek een lezing over eenzaamheid en intimiteit bij ouderen”, zegt Francis Pattyn, schepen van Cultuur.