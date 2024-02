Staande ovatie voor Zwevegems Teater op première ‘Bewolkt… Wachten’

Bij het Zwevegems Teater ging vorige vrijdag het tweede, en tevens laatste, stuk van hun 62ste speelseizoen in première. Er mocht daarna met reden een feestje gevierd worden, want de inzet van de volledige ploeg zorgde voor een staande ovatie. Bewolkt…Wachten is een tragikomedie geschreven door Roland Delannoy. In Zwevegem mag Bart Cafmeyer de regie doen. Er staan nog vijf voorstellingen op de kalender

Bewolkt… Wachten is een tragikomedie waarin een tweederangs persfotograaf probeert te ontsnappen aan de armoede en alledaagse treurigheid van het leven in een landelijk dorp.

Politieradio

“De gehele dag door luistert hij naar de politieradio om de laatste nieuwtjes te volgen: een auto-ongeluk, hagelschade bij een boer, arrestatie van een zwerver. Echt opzienbarend wil het echter maar niet worden. Zijn vrouw en kinderen worden zachtjesaan horendol van de tirannieke trekjes van deze man, maar de boel loopt pas uit de hand als hij vastbesloten is om een plaatsje in het Guinness Book of Records te verwerven”, verduidelijk Bart Cafmeyer het verhaal dat propvol zit met dit soort dolkomische maar ook aangrijpende taferelen.

De titel Bewolkt… Wachten verwijst naar de radioberichten waarin duivenmelkers indertijd verwittigd werden dat hun duiven door de slechte weersomstandigheden nog niet gelost konden worden. “Moet je wel blijven wachten zelfs al zijn de weersomstandigheden slecht?” vraagt het hoofdpersonage zich bij het begin van het stuk af. Op de planken zien we Sibe Courtens, Silke Delatter, Stan Gabriël, Pieter Hellin, Klaas Neutens, Bart Opsomer, Sam Rooseboom, Stoffel Vanboeckxsel, Stefan Vancraeynest en Mieke Vanoverberghe.

Praktisch

Er resten nog vijf voorstellingen. Dit op vrijdag 2, zaterdag 3, dinsdag 6, woensdag 7 en vrijdag 9 februari, telkens om 20 uur in het theatercentrum.