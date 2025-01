Spots op West zoekt kandidaten: “Ieder gezelschap of elke artiest kan zich aanmelden”

Theater in een paardenstal, een aardappelloods of in een bloeiende tuin? Dat is het bijzondere aan locatietheaterfestival Spots op West in Westouter. Theatergezelschappen en andere creatievelingen uit heel Vlaanderen krijgen tijdens Spots op West de kans om hun voorstelling te tonen aan een nieuw publiek. “Om lokale gezelschappen een speelkans te geven, lanceert OPENDOEK een open call. Tot en met 15 februari 2025 kan ieder gezelschap of elke artiest uit Vlaanderen en Brussel zich aanmelden”, klinkt het bij organisator OPENDOEK.

Spots op West is een locatietheaterfestival dat plaatsvindt van 3 tot en met 6 juli 2025 in Westouter (Heuvelland). Het is een jaarlijks (theater)festival waar bezoekers proeven van vrijetijdstheater: teksttheater, figurentheater, improvisatie, monologen, straattheater, muziekconcerten… Je geniet er van een breed scala aan theater- en andere voorstellingen op unieke locaties zoals een aardappelschuur, voetbalkantine of kerk.

“Het bijzondere van Spots op West zit hem in de locaties. In het pittoreske Westouter spelen we al 23 jaar theater in een aardappelschuur, een vakantiehoeve en een voetbalkantine. Maar de organisatie gaat elk jaar op zoek naar originele nieuwe locaties. Dit jaar zijn er ook een paardenstal en een restaurant”, klinkt het bij organisator OPENDOEK.

OPENDOEK faciliteert en ondersteunt het theater in de vrije tijd, waardoor iedereen met een passie voor podiumkunsten zich kan ontplooien. Hierin staan samenhang, solidariteit en ontmoeting centraal. Een van de manieren waarop OPENDOEK deze ontmoeting wil stimuleren en speelkansen aanbieden, is het organiseren van verschillende theaterfestivals, waaronder het jaarlijkse Landjuweelfestival.

Open call

Spots op West trekt elk jaar zo’n 5.000 bezoekers. “Dit is de kans voor lokale theaterverenigingen en andere creatieve gezelschappen om hun voorstelling te tonen aan een nieuw publiek. Om lokale gezelschappen een speelkans te geven, lanceert OPENDOEK een open call. Tot en met 15 februari 2025 kan ieder gezelschap of elke artiest uit Vlaanderen en Brussel zich online aanmelden. Zowel gevestigde waarden uit het vrijetijdstheater als nieuw talent verdienen een speelkans op Spots op West.”

Begin maart 2025 maakt de stuurgroep een selectie. Daarbij houdt ze rekening met diversiteit in genres, kwaliteit, inhoud, doelpubliek en referenties.

Aanmelden:www.opendoek.be/spotsopwest