Spiegeltheater speelt ‘Exit’: Productie is afstudeerproject van Annelies Dereyne

De eerste productie van het nieuwe seizoen van Spiegeltheater is meteen het eindwerk regie van Annelies Dereyne. “Onze kapel moet een plaats zijn waar jonge theatermakers hun ding kunnen doen”, zegt Henk Vanbelleghem.

“Vorig jaar vroeg Annelies ons of ze haar eindwerk regie kon opzetten en brengen in onze Spiegelkapel. Daar gingen we graag op in, want de Spiegelkapel is ook een plek waar jong talent een kans moet krijgen”, aldus Henk. “Meteen programmeerden we Exit als onze eerste productie. Annelies is nog jong, maar heeft al heel wat ervaring opgedaan door zelf op de planken te staan bij haar vereniging in Gits. Enkele jaren geleden besloot ze een stap verder te gaan en de driejarige opleiding regie te volgen bij Art’Iz. In die periode heeft Steven Duyck haar de knepen van het vak bijgebracht. Nu is het dus tijd voor haar afstudeerwerk.”

Tijdens het voorbije schooljaar creëerde Annelies het stuk Exit. Met Els Berus en Stijn Minne, beiden ook in opleiding bij Art’Iz, wordt er momenteel druk gerepeteerd.

“Het wordt een absurd stuk theater met heel wat komische toetsen. Mo en Pi spelen hun laatste spel. Met hun fysieke mankementen en kapotte herinneringen doen ze er alles aan om vereeuwigd te worden en proberen op die manier nog zin te geven aan het leven dat hen nog rest.”

Ook de voorbije zomer heeft Spiegeltheater niet stilgezeten. “Begin juli trokken we naar het theaterfestival Spots op West in Westouter met het stuk Onrust van Renate Laconte. Ondertussen werkte het kapelteam verder aan de inrichting van de Spiegelkapel. De spelersruimte werd opgefrist en de inkom kreeg een nieuwe look”, aldus nog Henk Vanbelleghem. (BC)

‘Exit’ wordt gespeeld op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september. Tickets en info via www.spiegeltheater.be of 0475 40 89 54.