Sofie Stragier wil iets betekenen voor haar medemens

In de marge van het nieuws rond de vier schepenwissels in de Rodenbachstad, raakte ook bekend dat Sofie Stragier haar intrede doet in het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Ik wil mijn ervaring in de zorgsector ten volle gebruiken”, aldus Sofie.

Sofie Stragier (46) is bloedafname verpleegkundige in AZ Delta. Ze is de mama van Bernard (13) en Benoît (7) en samenwonend met Kris Goegebeur, die we kennen als bakker bij Brood. “De meeste mensen kennen mij als het gezicht van onze bakkerij geweest, Huize Goegebeur”, begint Sofie enthousiast te vertellen. “Anderen kennen mij van in het ziekenhuis of als trouwe supporter van onze jongste zoon Benoît die bij Dokso Beveren speelt.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kwam Sofie voor het eerst op. “Ik ben heel graag onder de mensen, luisteren wat er onder hen leeft, inzichten verwerven en daarmee iets kunnen doen of betekenen voor die medemens, geeft kleur en zin aan mijn leven. Mijn beroepservaring als verpleegkundige speelt hierin een cruciale rol.”

Bewuste keuze

“Het was een bewuste, weloverwogen keuze om afstand te doen van mijn mandaat als gemeenteraadslid. Ik vind het waardevol en trouw aan mezelf. Door deze keuze te maken, hoop ik een grotere meerwaarde te kunnen bieden, vooral vanuit mijn beroepservaring. Ik zal er alles aan doen om een waardige vervanger te zijn voor Rina Arteel, die de afgelopen drie jaar zetelde. Zij is een straffe madam.”

“Voor mij is dit mijn allereerste politieke uitdaging, maar uitdagingen zijn er om te verruimen. Ik had bij de gemeenteraadsverkiezingen nooit durven dromen dat ik erbij ging zijn. Met grote dank aan de kiezer en alle mensen die in mij geloofden. De komende maanden wil ik mij eerst verdiepen in de dossiers en materie binnen het Bijzonder Comité. In de toekomst wil ik mij ook inzetten voor alles wat met gezondheidszorg te maken heeft. Samen kunnen we van Roeselare een nog warmere stad maken!” (TD)