Sint-Rembert speelt komedie

Toneelkring Sint-Rembert speelt niet vaak een komedie, maar in april is het wel van dat. De Schoonzusters is een vrolijk stuk dat de toeschouwers meeneemt naar het jaar 1968. Er wordt geacteerd in het pittige West-Vlaams. De regie is in handen van Martine Geerinckx, ook bekend als actrice.

De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 19, donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 april in het cc de Brouckere. De toegangskaarten kosten 15 euro en zijn te koop via www.ccdebrouckere.be.

Valois-zegels plakken

Martine Geerinckx (65) woont met Greet Tanghe (67) in de Maria van Bourgondiëlaan. Ze is met pensioen als coördinator van de afdeling Woord van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) in Roeselare. Ze voert al enkele jaren bij Theater ’t Fonteintje in Wijnendale de regie.

“Ik ben blij weer eens bij Sint-Rembert te kunnen regisseren”, zegt ze. “Dat is geleden van de jeugdproductie Driftkop in het najaar van 2015. Het doet me ook plezier dit keer een komedie te kunnen brengen. Er mag al eens gelachen worden in het theater! Toch is De Schoonzusters zeker geen platte, volkse klucht. Het stuk heeft diepgang, maar zonder zwaar door te wegen. Het draait om vijftien vrouwen. Een van hen is Germaine, een simpele volksvrouw. Ze wint een miljoen Valois-zegeltjes. Als ze die binnen de 24 uur in boekjes kan kleven, kan ze de inboedel van haar woonst vernieuwen. Dus trommelt ze familie, buren, vrienden en kennissen op om mee te komen plakken. Ze komen samen in de tuin met op de achtergrond de brouwerij waarin de meesten van hun echtgenoten werken.”

“Een tuin gevuld met vijftien vrouwen van alle slag en met leeftijden die variëren van 20 tot 70 jaar, dat kan niet anders dan vonken en gensters geven. Dat maakt het stuk zo grappig, sappig, ongezouten, recht voor de raap, ontroerend, herkenbaar en vooral doodeerlijk. De conversaties zijn recht uit het leven gegrepen. En doorheen het verhaal brengt elke vrouw een korte monoloog. Ik heb de cast zelf mogen kiezen en ben ervan overtuigd dat de actrices het stuk zullen dragen.”

Vijftienkoppige cast

Het stuk werd oorspronkelijk in het Frans geschreven door de Canadese auteur Michel Tremblay, intussen 82 jaar. Het wordt wereldwijd gespeeld en overal op positieve kritieken onthaald.

De vijftienkoppige cast bij Rembert bestaat uit Anke Allaert, Nancy Brendonck, Berna Casier, Annelies Claeys, Karien Cobbe, Ines De Rodder, Heidi Desimpelaere, Sofie Haelewijn, Renate Laconte, Cathy Legley, Ann Soubry, Vera Turpyn, Gerda Vanclooster, Elien Vanden Bussche en… mémé. Die laatste blijft een verrassing. (JS)