Siebe Reusen brengt er zijn eerste volwassen monoloog ‘Prikkelbaar’: “De Caproen is de uitgelezen plek om in première te gaan”

Siebe Reusen brengt op zaterdag 7 december de première van zijn allereerste volwassen theatervoorstelling ‘Prikkelbaar’ naar parochiaal centrum De Caproen. “Na 5 jaar intensief schrijven, herschrijven en het verhaal laten rijpen, is de tijd nu eindelijk aangebroken om dit grote avontuur op de planken te zetten”, blikt Siebe, die opgroeide op en rond De Caproen, al vooruit.

Siebe Reusen (25) woont vandaag in Oostende maar tot zijn 20ste speelde veel van zijn jonge leven zich af op het domein van De Caproen. “Ik was er lange tijd monitor bij Jokkebrok, organiseer al vijf jaar kindermusicals voor en met kinderen voor vzw Sjoeboe en kom er nu dus graag terug met mijn eerste volwassen theaterproductie.”

Na een opleiding theater en muziek bij JTO (Jeugdtheater Ondersteboven) in Sint-Niklaas werd Siebe, die al van jongs af aan in diverse toneelstukken en musicals aantrad, theater- en muziekdocent aan een Brusselse lagere school. “Maar die passie om zelf theater te maken, is gebleven. Ik richtte daarom een paar jaar geleden Kathézo (KinderAnimatie, Theater en Zoveel meer, mm) op waarmee ik onder meer workshops en theaterstages organiseer.

“Ik heb ook al een paar stukken voor kindertheater op mijn naam staan: ‘Later als ik groot ben’, dat ik schreef in opdracht van een Brussels festival, en ‘Het verhaal van de zee’, dat intussen al 14 keer op de planken is gezet, onder meer bij de Bredense Jeugddienst. Ik probeer in die vertoningen altijd een mooie verhaallijn op te bouwen waarin kinderen zich kunnen verliezen maar die ook een diepere betekenis heeft voor meekijkende ouders.”

Met ‘Prikkelbaar’ heeft Siebe nu een eerste toneelstuk voor een volwassen publiek geschreven. ‘Prikkelbaar’ vertelt het aangrijpende verhaal van Jonas, een 17-jarige jongen, die in een gesloten jeugdinstelling verblijft na een jeugd vol obstakels en verkeerde keuzes. Wanneer zijn toekomst uitzichtloos lijkt, besluit hij zijn leven opnieuw te verkennen door brieven aan zichzelf te schrijven. Via deze brieven probeert hij zijn verleden te begrijpen en een nieuwe weg te vinden richting een betere toekomst.

“Het stuk biedt een indringende blik op Jonas’ strijd, veerkracht en zoektocht naar herstel, met als centraal thema de kracht van woorden en zelfreflectie”, geeft Siebe aan. “Het is een erg rauw stuk geworden, waarin ik in een monoloog van ruim een uur en in co-regie met jeugdvriend Kenzie Brackx dit toch wel pittige verhaal, met heel wat aangrijpende scènes, breng.”

Cruciale locatie

Ook de locatie speelt daarin een cruciale rol volgens Siebe. “Ik ken deze plek natuurlijk heel goed. Deze mooie zaal van De Caproen, met zijn onmiskenbare en ontelbare sporen van veelvuldig gebruik, zijn rijke historie, leek me de uitgelezen plek om ‘Prikkelbaar’ in première te laten gaan. En het was gewoon ook fijn thuiskomen in De Caproen.”

Het stuk moet voor Siebe een nieuw opstapje worden naar nog meer theater. “Ik droom ervan om ooit voltijds met theater maken bezig te zijn”, bekent hij. “Na uitstapjes naar de musical bij Starlight Musical Productions uit Middelkerke, toneelkring De Klisse in Bredene, KotéKoer musicals uit Brugge, … heb ik de smaak steeds meer te pakken. En ik hoop in de toekomst Kathézo ook verder uit te bouwen. Via theaterstages en workshops wil ik mijn liefde voor toneel en taal overbrengen op jongeren.” Maar eerst wacht een spannend weekend met de try-out van ‘Prikkelbaar’. “Slaat het stuk aan, dan hoop ik ermee naar andere theaters in Vlaanderen te kunnen trekken”, hoopt Siebe stilletjes.

‘Prikkelbaar’ speelt drie keer in De Caproen, op zaterdag 7 (20 u.) en zondag 8 december (15 en 20 u.). Tickets zijn verkrijgbaar via www.kathezo.com.