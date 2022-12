Showgroep The Spotlights brengt nieuwe Zilleghemse Revue op de planken

In de kerstperiode is de Zilleghemse Revue niet meer weg te denken. Zaal Wilgenmeers is opnieuw de plaats van afspraak voor wie zich graag live laat vermaken door wervelende sketches en dansspektakel.

De showgroep met zowel jeugdige als ervaren spelers pakt uit met authentiek volksvermaak in de stijl van Frans cabaret. De veertigste verjaardag moest de groep door het coronavirus afblazen, en ook de jaarlijkse revue met meer dan eens tot de nok gevulde zalen, viel er twee jaar door in het water, overschouwt regisseur Daniel Becue.

nieuw revueprogramma

“Zo is alle aandacht voor onze speciale 40-jaar-editie een beetje verloren gegaan. Op een LED-wall zullen unieke aanpasbare bewegende beelden gecreëerd worden, een theatertechniek die nog niet eerder te zien was in Zedelgem. Ook worden de vele nummers tussenin ingekleurd met de nodige dosis humor en een verrassingsact. Ons trouw publiek mag tijdens twee vertoningen ons weer voor het voetlicht verwachten met ons 40ste volledig nieuw revueprogramma.”

Terug van even weggeweest schitteren de Spotlights op het podium in cultureel centrum de Groene Meersen met een avond- en een namiddagvertoning. De Zilleghemse Revue zindert door Zaal Wilgenmeers op zaterdag 17 december om 19.30 uur en op zondag 18 december om 15 uur. Toegangsprijzen: volwassenen 15 euro, kinderen tot 12 jaar 7 euro. Tickets en info: 050 20 05 27. (HV)