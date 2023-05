Serge brengt ‘Prikkeldraad’ in eigen gemeente

Serge Devriendt (66) is, samen met het toneelgezelschap Terra Porcorum, op 17 mei te gast in het Muziekcentrum Dranouter. Het gezelschap speelt er ‘Prikkeldraad’, van de hand van auteur Mieke Verbelen. “Het is uit het leven gegrepen en dit is wat dan ook beklijft bij de mensen. Iedereen zal wel iets persoonlijks herkennen in het verhaal van verlies, loslaten en liefde.”

Serge Devriendt was van 2012 tot 2019 hoofdverantwoordelijke van De Lork in Kemmel. Daarvoor was hij onderwijzer aan de gemeenteschool van Middelkerke en schreef en regisseerde hij zijn eerste musicals. “Ik heb een vijftal jaar gespeeld bij het gezelschap Willen is Kunnen van Ramskapelle, waar mijn broer speelt en regisseert. Dit waren altijd komische toneelstukken.”

Zelf opnieuw spelen

En nu neemt Serge de draad van het acteren terug op. “In 2022 kreeg ik zin om opnieuw zelf toneel te spelen. Ik schreef mij in bij de groep Age on Stage via Open Doek en kon zo weer optreden met een heel toffe bende op Spots op West 2022 in Westouter. Daar leerde ik Ferry kennen die mij vroeg om in te stappen in een beklijvend toneelstuk ‘Prikkeldraad’. Ondertussen hebben we alleen nog maar lovende reacties gekregen. Het is inderdaad een aangrijpend stuk. Het was en is een grote uitdaging om dit stuk te spelen. Gelukkig hebben wij met ons drietjes, onder de regie, een goede balans gevonden tussen de vele emoties, de stiltes en de verzachtende leuke momenten.”

Nu Serge opnieuw de smaak te pakken heeft, zijn er plannen om ook in 2024 voorstellingen te spelen: “Ik wil mij als freelance acteur ook beschikbaar stellen aan toneelgroepen uit de ruime omgeving”

Het stuk ‘Prikkeldraad’ is van Mieke Verbelen, echtgenote van Ronny Waterschoot, bekend uit de soap ‘Familie’ en boer Wortel uit ‘Boerenpsalm’ van Felix Timmermans. Het stuk gaat over Arthur die ruim twee jaar geleden gestorven is, maar voor Louise die hem niet kan loslaten, is hij nog altijd tastbaar aanwezig. Hun huwelijk was er een van aantrekken en afstoten, een van haten en toch graag zien. In het stuk wordt gefocust op de vraag of Louise zich voorzichtig kan openstellen voor een nieuwe liefde. De cast bestaat uit Ann Verhulst, Serge Devriendt en Ferry Willaert, coach van dienst is Pieter Verbeke. (MDN)

‘Prikkeldraad’ op woensdag 17 mei 2023 om 20 uur, Muziekcentrum Dranouter