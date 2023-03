Scutelieden spelen ‘De non…de kap… en de haag’: “Deze voorstelling is écht hilarisch”

De Scutelieden kijken vol verwachting uit naar hun eerste volwaardige productie sinds corona: in maart 2020 ging twee weken voor de opvoering van ‘Verloren Dromen’ het land in lockdown. Op 24, 25 en 26 maart is de toneelgroep helemaal terug met ‘De non…de kap… en de haag’, een hilarisch blijspel van auteur Willy Gilis.

Toneelgroep De Scutelieden pikte na drie jaar de draad weer op: in ’20 stond de toneelgroep klaar met de voorstelling ‘Verloren Dromen’ toen de coronapandemie uitbrak. “Veertien dagen voor de eerste opvoering moesten we de stekker eruit trekken en alles afblazen. Vijf maanden repeteren was voor niks geweest”, zegt voorzitter Rudi Van Eecke. “En ook nu weer werden we geplaagd door corona: in de laatste rechte lijn naar de opvoering zaten we met verschillende zieken in de groep.”

De Scutelieden brengen gewoontegetrouw weer een komedie op de planken, een blijspel van Willy Gilis in een regie van Guido Strypsteen. Het is al zijn veertiende productie. “‘De non…de kap… en de haag’ is een stuk dat nog niet vaak opgevoerd werd, omdat het nog relatief nieuw is: auteur Willy Gilis schreef het ironisch genoeg ook in volle coronatijd, toen hij weinig om handen had. Het verhaal is onze toneelgroep echt op het lijf geschreven, ’t is hilarisch en daar komen de mensen voor. Om eens een avondje goed te lachen. Toen de voorzitter en ik het stuk samen doornamen, hadden we allebei meteen zoiets van dit wordt het.”

Heropleving

“Het stuk is écht hilarisch. Als de mensen nu niet lachen, gaan ze nooit meer lachen. We hebben de eerste repetities vaak moeten onderbreken omdat we zélf niet meer bijkwamen”, zegt Luc Vergote, die ‘Fons de buurman’ speelt. Hij staat samen met zijn vrouw voor het eerst op de planken. Ook een bewijs dat de toneelgroep aan een heropleving bezig is.

“Ik werkte al langer mee achter de schermen, maar op de scene staan is nieuw voor mij. ‘Fons de buurman’ is gelukkig wel een dankbare rol. Ik speel een arme sukkelaar die zogezegd van ’t OCMW leeft, maar schijn bedriegt”, knipoogt Luc. “En hoe het is om samen met je vrouw op een podium te staan? Samen uit, samen thuis: ’t steekt ’s avonds op geen uur. Het nadeel is dan weer dat we elkaars tekst op den duur haast beter kenden dan onze eigen rol”, klinkt het.

Het verhaal in een notendop: de oversten van de Antoniusorde willen hun klooster verkopen nu het voor de vier nog resterende kloosterzusters te groot is geworden. De zusters zullen tegen hun zin overgeplaatst worden, maar er volgt een reeks verrassende gebeurtenissen. De liefde komt in het spel, de arme hulpbehoevende buurman Fons is blijkbaar toch geen sukkelaar en vondeling Seppe komt zijn familie op het spoor.

Voorstellingen

De Scutelieden bleven sinds corona overigens niet stilzitten. Met Erfgoeddag brachten ze in opdracht van het gemeentebestuur van De Haan een evocatie van het schoolleven in 1950 en op Trammelant zorgden ze voor ‘Rumoer tussen baron en boer’.

De voorstellingen van ‘De non…de kap… en de haag’ vinden plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart om 20 uur en zondag 26 maart om 14.30 uur in het Wielingencentrum in Wenduine Voorverkooptickets (10 euro) zijn verkrijgbaar in de krantenwinkels Press Shop in Wenduine en Europress in De Haan, via voorzitter.scutelieden@gmail.com of telefonisch op het nummer 0475 56 24 39. Aan de deur betaal je 12 euro inkom.