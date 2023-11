‘Schone schijn van volle maan’ boven De Linde in Ingooigem

Van 17 tot 25 november verrijst een ‘schone schijn van volle maan’ boven Ingooigem. “Niet direct een merkwaardig natuurfenomeen, maar wel een bijzonder toneelstuk in het ontmoetingscentrum De Linde in Ingooigem”, klinkt het bij Toneelgroep De Vlaschaard Ingooigem vzw.

Het schetst het leven van een groep mensen dat aan de rand van de maatschappij leeft op een verlaten fabrieksterrein. Voor de buitenwereld bestaan zij niet meer. Ze dragen de dramatische gebeurtenissen uit hun verleden. “En toch ‘bestaan’ zij nog”, zegt toneelspeler Patrick Vandeputte. “De vraag is of zij nog wel echt kunnen leven in deze wereld en hoop hebben op een betere toekomst?”

Het toneelstuk valt onder sterk hedendaags en geëngageerd theater. Sociale en tijdloze drama’s die meer dan ooit brandend actueel zijn. Rauw, ruw maar ook vol emotie. Merkwaardige personages die warmte zoeken bij elkaar en bij hun nooit vergeten verleden waarvan hun levens en hun lot met elkaar verstrengeld zijn.

Deugddoende lach

Het publiek kan zich aan messcherpe en aangrijpende dialogen verwachten waarmee de acteurs proberen vat te krijgen op hun verloren leven en hun teleurstellingen. Soms zeer expliciet en pijnlijk maar nooit goedkoop of melig. Klinkt het allemaal wat triest? Wees er maar zeker van dat het ook grappig wordt en een deugddoende lach nooit ver weg zal zijn.

De acteurs zijn Annemie Baert, Ilse Catry, Katrijn Duchi, Sylvie Mol, Koen Avet, Koen Huygebaert, Johan Vaernewyck en Patrick Vandeputte met teksthulp van Carmen Tomme en in regie van Donald Litière. Dansschool Ariadne Eureka uit Ingooigem verleent haar medewerking aan deze voorstelling. Met Schone schijn van volle maan wordt ook het vijftigjarig toneeljubileum gevierd van de vaste regisseur van vzw Toneelgroep de Vlaschaard Donald Litière.

Boven de Wolken

Het goede doel dat gekoppeld wordt aan deze voorstelling is vzw Boven De Wolken. Online kies je als toeschouwer je zitplaats in De Linde (Sint-Antoniusstraat 14 in Ingooigem) die voor de gelegenheid omgebouwd is tot een arena-theater. Inkom 9,50 euro. Vanaf twee uur voor de voorstelling zijn er warme wafels op grootmoeders wijze verkrijgbaar. De speeldata zijn 17, 18, 19, 22, 24 en 25 november.

Info: www.vlaschaard-ingooigem.be, Patrick Vandeputte via 0470 069 093 of vandeputte.patrick@skynet.be