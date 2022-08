Ruiseleedse toneelkring Ruyssende Lede op de planken met ‘Desperado’

“Na twee jaar zonder acteren, was de goesting erg groot om er weer eens in te vliegen”, zegt Patrick Lobbens, voorzitter van de koninklijke toneelvereniging Ruyssende Lede. “Vanuit het publiek is de belangstelling alvast overweldigend voor onze nieuwe voorstelling ‘Desperado’, want na de eerste verkoopdag gingen al 210 tickets de deur uit.”

De koninklijke toneelkring Ruyssende Lede zal het stuk ‘Desperado’ opvoeren. Het verhaal gaat over vier straffe mannen die het weekend doorbrengen in een cowboydorp. Ze wanen zich de helden… van de Far West. Ze zijn zelfverklaarde heldhaftige individuen, ze doen heel stoer in vol ornaat, ze analyseren de wereld. Maar dat heldendom is in het dagelijkse leven ver weg…

In een regie van Michel Van Dale brengen de vier ‘straffe gasten’, Eddy Depre, Paul Desmet, Piet De Volder en Patrick Lobbens deze hilarische én tragische komedie.

“Heel herkenbaar”

Patrick is een van de vier protagonisten en voorzitter van de toneelvereniging. Hij geeft wat meer uitleg. “Desperado is niet echt een klassiek toneelstuk, zoals we dat steeds aanbieden met Ruyssende Lede.”

“Het is een vertelstuk waarin de vier personages vertellen over hun werk, hun leven, hun frustraties, zeker in relatie met vrouwen. In se gaat het over niets, het is geen echt verhaal met een plot, maar wel heel herkenbaar.”

Banana Peel

“Het was geen sinecure om dit naar het ‘Ruiseleeds’ te vertalen. Maar we haalden alles uit de kast, ook dankzij de creatieve regisseur en de steun van ons bestuur. We spelen het stuk in Banana Peel omdat het op deze locatie het best tot zijn recht komt. De inhoud, de cast en het decor maken het geheel tot een bevattelijk en beklijvend kijkstuk”, rondt voorzitter Patrick Lobbens af.

Banana Peel, die voor even dus een cowboybar wordt, vind je in de Akkerweg nabij woning 80 van de Bruggestraat. (Roland Van De Steene)