Royaerts Fonteinisten starten voorbereidingen nieuw toneelstuk: “Jong acteertalent altijd welkom”

De Royaerts Fonteinisten zijn met de repetities gestart voor de opvoeringen van hun volgende productie in november. De titel houden ze nog even geheim. De toneelvereniging is ook op zoek naar nieuwe spelers en lanceerde daarom een oproep via sociale media.

“De oproep op Facebook leverde na amper een dag al twee nieuwe speelsters op”, zegt Joris Conings, voorzitter van de Royaerts Fonteinisten. “Daardoor hebben we voor onze productie van dit jaar voldoende acteurs. Maar niettemin zijn wij steeds op zoek naar verjonging om de toekomst van onze toneelvereniging te verzekeren.”

Podiumvrees

Nathalie De Ruyck (47) is een van de nieuwkomers. “Toneel spelen is iets wat ik eigenlijk altijd heb willen doen, maar ik durfde nooit de stap te zetten”, zegt de nagelstyliste uit Veurne. “Ik heb soms een grote mond. Maar als het erop aankomt, heb ik toch vaak een duwtje in de rug nodig. Toen ik de oproep op Facebook las, hapte ik toe. Ik maak graag plezier en ga regelmatig toneel kijken, vooral naar komische stukken. Ik hoop me bij de Royaerts te amuseren en mijn vriendkring verder uit te bouwen.”

Ook Jo Decock (55) uit Lo reageerde op de oproep. “Al jaren wil ik het eens proberen en dus heb ik toegehapt”, zegt ze. “Ik laat het allemaal een beetje op me afkomen. Podiumvrees heb ik alvast niet.” De derde nieuwkomer is Kenneth Buyens (37) uit Koksijde.

“Toneel is een microbe”, zegt voorzitter Joris Conings. “Eens je ze te pakken hebt, laat ze je niet meer los. De Royaerts vormen een hechte vriendengroep. Niet alleen de spelers, maar zeker ook alle krachten achter de schermen zoals de mensen van de techniek, de belichting, de decorbouw, de lezersgroep, de schoonmaakploeg, de bar- en zaalploeg, de personen die de lay-out van de affiches en programmaboekjes verzorgen, noem maar op. Het is eigenlijk ongelooflijk wie er allemaal meewerkt aan het succes van onze theaterproducties.”

Podiumvrees is de grootste drempel waarom mensen het niet zien zitten om toneel te spelen. “Dat blijkt althans uit de reacties die we krijgen van de personen die we benaderen als potentiële spelers”, gaat Joris Conings verder. “Nochtans helpen wij als hechte groep iedereen om dit te overwinnen. Er wordt trouwens behoorlijk wat afgelachen tijdens onze repetities.”

Videoavond

Aan de toneelopvoeringen zelf gaat heel wat voorbereiding vooraf. “Sinds 18 augustus repeteren we op maandag- en donderdagavond telkens van 20 tot 22 uur”, zegt Joris Conings. “Op 16 november volgt de generale repetitie, gevolgd door de première op 18 november. In totaal spelen we zeven voorstellingen: twee weekends op vrijdag- en zaterdagavond en op zondagnamiddag en een keer tussendoor op woensdagavond. De speeldata zijn 18, 19,20, 23, 25, 26 en 27 november. Kort na de laatste voorstelling volgt een videoavond waarbij we zelf als toeschouwer naar onze acteerprestaties kunnen kijken.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen Joris Conings door te mailen naar joris.conings@proximus.be. Hij is ook te bereiken op het nummer 0473 41 28 04.