Rostune tapt Bier van Allier

Koninklijk Theater Rostune speelt op zaterdag 8 februari in de Cultuurfabriek de première van hun nieuwe stuk ‘Bier van Allier’. “Het is een komisch stuk gebracht door 15 acteurs waarbij ik voor het eerst met mijn zoon als vader en zoon op de planken sta”, zegt voorzitter Guy Bonte.

De acteurs en de hele crew van Koninklijk Theater Rostune repeteren momenteel volop voor hun tweede stuk van dit theaterseizoen: ‘Bier van Allier’. “Het gaat om een komisch stuk gebracht door 15 personen en is geschreven door Patrick Bostoen”, zegt voorzitter en hier ook acteur Guy Bonte.

Patrick Bostoen schreef ook al de klucht ‘Een koffer zonder kleuren’, die door veel amateurgezelschappen wordt opgevoerd en de tragikomedie ‘Geld doet de duivel dansen’. “Patrick schreef het niet alleen maar regisseert het ook voor ons. Het is zijn eerste regie maar bij Rostune staan we open om mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen”, gaat Guy Bonte verder. “Ook een leuk en opmerkelijk gegeven: mijn zoon en ikzelf spelen mee en het is voor de eerste keer dat we ook als vader en zoon op de planken staan. Dit doet mij toch wel iets.”

Blijspel

‘Bier van allier’ is een blijspel in drie bedrijven. Centrale persoon in het stuk is cafébaas en brouwer Jef. Hij slaagt er maar niet in om een lekker bier te brouwen. Maar op een dag slaagt Jef er in om, zonder dat hij het zelf weet en met de hulp van zijn zoon en toekomstige schoondochter, toch een heel lekker bier te brouwen. Het bier heeft echter wel héél bijzonder eigenschappen en die zorgen voor meer dan één komische noot in het stuk. Door die bijzondere eigenschappen wil de hele wereld zijn bier kopen én vooral het recept in handen krijgen.

Spelen mee in het stuk: Anaïs Haesebrouck, Eline Rijs, Erik Beerlandt, Guy Bonte, Ignace Bral, Jan Jonckheere, Karel Bonte, Kelly Margodt, Lies Willems, Lotte De Rycker, Lut Maes, Mia Vanhie, Patrick Bostoen, Paul Saelens, Rita Turpyn en Sandra Maelbrancke.

Voorstellingen zijn er op zaterdag 8, 15 en 22 februari om 20 uur, op zondag 9 februari om 15 uur en op vrijdag 14 februari om 20 uur. De tickets kosten 10 euro in voorverkoop en aan de deur betaal je 12 euro. (PDV)

Voor info en tickets surf naar: www.theaterrostune.be.