Rostune brengt ‘Tom, Dick & Harry’ op de planken in Sijsele: “Heel wat nieuwe gezichten”

Koninklijk Theater Rostune brengt, met première op vrijdag 24 november, zes voorstellingen van ‘Tom, Dick & Harry’ op de planken in de Cultuurfabriek. “Het is een pure, maar fijne komedie op een hoog tempo”, zegt ondervoorzitter van Rostune Guy Bonte.

Liefhebbers van het betere amateurtoneel in de regio kunnen sinds jaar en dag bij Koninklijk Theater Rostune terecht. En ook dit najaar brengen ze opnieuw een fijne komedie op de planken. Op vrijdag 24 november heeft in de Cultuurfabriek namelijk de première plaats van Tom, Dick & Harry; een stuk geschreven door de bekende Britse toneelschrijver Ray Cooney dat voor Rostune georganiseerd wordt door John Schouppe.

Vertrekpunt van het stuk is het koppel Tom en Linda, die een baby adopteren. Het wordt de gelukkigste dag van hun leven, althans, als Toms broers – Dick en Harry – niet besloten hadden hen te komen helpen. Het resultaat van hun hulp zijn twee illegale Kosovaarse immigranten, een versneden lijk en een lading gesmokkelde sigaretten.

Alsof de problemen nog niet groot genoeg blijken te zijn, worden de vluchtelingen ook nog gezocht door het hoofd van de Oost-Europese maffia. De broers willen alle twijfels over de slaagkansen van de adoptie doen verdwijnen en opereren enkel uit goede wil…

Instroom

“Tom, Dick & Harry is een pure, maar fijne komedie op een hoog tempo”, verduidelijkt Guy Bonte, ondervoorzitter en PR-verantwoordelijke van Rostune. “Het is regisseur John Schouppe, ook een grote naam in het amateurtheater, die het stuk bij ons aanbracht, samen met enkele andere stukken om uit te kiezen. Ook bijzonder leuk aan deze voorstelling is dat er mensen in meespelen die nog niet eerder of nog niet vaak bij ons op de planken stonden.”

“We hebben de voorbije maanden een instroom van nieuwe jonge mensen gezien; waaronder ook mijn eigen zoon Karel. Zij nemen enkele grote rollen op zich. Het is dan ook een goede zaak dat ze met een ervaren regisseur kunnen samenwerken. Die doorstroming van jongere mensen is natuurlijk erg belangrijk voor de toekomst van Rostune.” De cast bestaat uit Anaïs Haesebrouck, Dimitri Beausaert, Gorik Braert, Inge Taelman, Karel Bonte, Kelly Margodt, Lut Maes, Paul Saelens, Rita Turpeyn en Sabine Traen.