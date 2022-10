Roeselaarse Toneelgilde Volksveredeling brengt komedie ‘Ridder Dikkie’

Naar aanleiding van hun eeuwfeest brengt de koninklijke Toneelgilde Volksveredeling in november drie weekends lang hun jubileumproductie ‘Ridder Dikkie’ op de planken. Een avontuurlijke komedie van en in regie door Filip Santens.

“Het wordt een verrassend abstract blijspel waarbij ons voltallig team van acteurs het beste van zichzelf zal geven”, aldus Cindy Puystjens. “Dat op zich is al een uniek gegeven. Naast de zestien acteurs staan ook dertien van onze eigen kinderen op de planken.” Toen regisseur Filip Santens nog directeur van de Burgerschool was, schreef hij dit stuk speciaal om het met zijn leerlingen te brengen. “Toen wij het zagen, waren we allemaal erg onder de indruk. Het is een ideaal concept voor een grote groep acteurs. Het geheel draait rond een vete tussen twee koninginnen die vechten voor een stukje Roeselare. Ze vorderen een ridder op die zaken moet oplossen, waardoor ze in absurde situaties terecht komen. Een viertal zangers van het Vox-koor zorgt tussen de vele wisselende scenes telkens voor enkele muzikale noten.”

Tentoonstelling

“Onze vereniging bestaat al sinds 1920 maar het alom gekende virale beestje stak er een stokje voor om ons jubileum in 2020 te vieren”, zegt Cindy. “Na twee jaar voorbereiding mogen we deze feestelijke jubileumeditie eindelijk onbezorgd aan ons trouw publiek presenteren. Omdat alle spelers op de planken staan en om alle randactiviteiten te bolwerken, breiden we ons team van vrijwilligers en sympathisanten voor deze gelegenheid serieus uit. Een tentoonstelling van de voorbije honderd jaar en een feestelijke receptie is in de ticketprijs begrepen. We hebben trouwens een nieuw logo waarbij de VV van VolksVeredeling ook slaat op ‘de Vrolijke Vrienden’ die amusement leute en kwaliteit onwaarschijnlijk hoog in het vaandel dragen.” Volksveredeling speelt Ridder Dikkie in de feestzaal van de Burgerschool, Kattenstraat 6, op 11- 12 – 13/18 – 19 – 20 en 25-26 november, telkens om 20 uur en op zondag om 17 uur. (Koen Kerkaert)

Tickets kosten 10 euro en kun je reserveren via de site volksveredeling.be of telefonisch op het nummer 0487 47 42 16