Roeselaarse dansschool Hypnosis trekt volop musicalkaart

Met de start van The Musical Academy kun je in dansschool Hypnosis in Roeselare voortaan ook opleiding musical volgen. Iedereen, jong en oud, kan vanaf maandag 4 september proeven van dans, muziek en drama.

Dansschool Hypnosis start het nieuwe seizoen met enkele nieuwigheden zoals The Musical Academy.

Zang, dans en drama

“Zelf ben ik gefascineerd door musicals”, zegt zaakvoerder Steve Burggraeve. “De disciplines zang, dans en drama komen er samen tot een groot spektakel. Tijdens een musical zie je mensen openbloeien. Zij worden als het ware uit hun ‘safe zone’ getrokken.”

De dansschool wil jongeren laten proeven van wat musical is en biedt het komende seizoen op dinsdag Musical for Kids aan, een initiatie van één uur op dinsdag. Op maandag is er The Musical Academy.

Gekwalificeerde docenten

“We werken in twee groepen: de ene met jongeren jonger dan 17 jaar en de ander +17-jarigen. Gekwalificeerde docenten en ervaren muzikanten nemen de leerlingen op sleeptouw in de wereld van musical. 26 weken lang krijgen ze zowel zang, drama als dans.”

Op het einde van het eerste jaar wordt er al een eerste kleine musical opgevoerd. Wie de musicalopleiding volgt, wordt bovendien als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe castingkansen voor musicals van Deep Bridge, het productiehuis achter The Musical Academy.

Hypnosis biedt dit schooljaar ook danslessen aan voor koppels met onder meer salsa, discoswing en stijldansen. Lesgever is de ervaren danser Daniel Howett.