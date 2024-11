Roddelen in kappersstoel bij Theater Dakwerken

Theater Dakwerken heeft een nieuwe productie klaar. Dit keer duikt het gezelschap de sfeer in van een kapsalon uit de jaren zestig met ‘Steel Magnolias’. De cast bestaat uit zeven dames die in de kappersstoel roddels en levenswijsheden uitwisselen.

Het script is gebaseerd op de gelijknamige film met Dolly Parton uit 1989, al zorgde regisseur Stefaan De Cloet voor een eigen insteek. “Het is een heel fijne tragikomedie met een flinke scheut humor, maar sommige stukken zullen aan de ribben blijven plakken. Lachen en huilen staan heel dicht bij elkaar bij deze voorstelling. Oorspronkelijk bestaat de cast uit zes dames, maar ongeveer tien jaar geleden heb ik dit stuk al eens in Pittem mogen regisseren en toen heb ik een zevende personage gecreëerd. Dat personage heeft een beperking en is de zus van een van de andere personages. Een beetje in de stijl van Pauline en Paulette.”

De dynamiek tussen die twee zussen zorgt voor hilariteit, maar ook voor ernst. “De zus met een beperking verlaagt de drempel voor de toeschouwers, maar ze wordt omwille van haar gedrag vaak op de vingers getikt door haar oudere zus. Naarmate het stuk vordert, zal je zien dat die rollen echter omgekeerd worden. De twee sparen elkaar niet. Nog bijzonder aan dit stuk is dat het tempo van de dialogen verschroeiend hoog is. Net zoals in een echt salon wordt er voortdurend heen en weer gepingpongd tussen de vriendinnen, tot er plots iets aan bod komt dat het gesprek doet stokken of tot nadenken stemt.”

Lach en een traan

Nog volgens Stefaan is het een perfecte voorstelling voor de eindejaarsperiode. “Er zit een lach en een traan in, maar tegelijk is het licht verteerbaar en hartverwarmend. Geschikt voor de hele familie.”

De cast bestaat uit Ann Roelens, Kristien Goedgebuer, Eveline Algoet, Liesbeth Goeminne, Petra Gryp, Dorine Vande Kerckhove en Nele Verdru. (SV)

‘Steel Magnolias’ wordt opgevoerd op 7, 14, 21 en 26 december in het Gildhof, telkens om 20 uur. Op zondag 15 december is er een voorstelling om 15 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te bestellen via www.gildhof.be.