Revue heeft nieuw bloed met Guy Van Daele en Frank Jongbloet

De realisatie van de 22ste editie van d’Ostendsche Revue ‘Ken ‘t Get’ loopt niet over rozen. De editie 2021 moest verschoven worden naar 2022. De voorziene vertoningen voor eind januari in CC De Grote Post konden niet doorgaan. Gelukkig werden, met de medewerking van de stad, een nieuwe locatie én een nieuwe datum gevonden in het Kursaal. Afspraak op 23 februari voor twee voorstellingen op één dag. De revue vond wel twee nieuwe talenten: Frank Jongbloet en Guy Van Daele staan er voor het eerst op de planken.

De repetities voor ‘d’Ostendsche revue zijn al enkele weken aan de gang, aanvankelijk in OC De Schelpe, maar momenteel in de August Vermeylenschool, aan de Schermplantenstraat. Bedoeling is dat het acteursgezelschap klaar is voor de grote dag. “Het komt in orde”, weet bestuurslid en veelzijdig acteur in de revue, Kurt Ureel. “Alle teksten zijn geschreven en alle scènes kunnen ingeoefend worden. Na het afhaken van twee acteurs hebben we oplossingen gezocht en gevonden. Na het afscheid van Charly Wyllie, die ook al meedraaide in de Oostendse revue, maar zich door de vele coronaperikelen niet meer kon opladen voor de repetities, hebben we binnen de cast een oplossing gevonden.”

Alle teksten zijn geschreven en alle scènes kunnen ingeoefend worden

Afhaken

“Moeilijker werd het na het afhaken van Olivier Hoste wegens een nieuwe job en te veel werk op school”, gaat Kurt verder. “Olivier geeft les aan Petrus & Paulus West (ex-VTI in Oostende) en wil zich volledig concentreren op zijn werk, iets wat niet meer te combineren valt met een optreden in d’Ostendsche Revue. Uiteraard vonden we dat spijtig, want Olivier is een veelzijdig acteur. Hij kan veel personages aan. We moesten op zoek naar vervangers en we hebben die gevonden in Frank Jongbloet en Guy Van Daele. Onze regisseur Hilde Veulemans kent de toneelkwaliteiten van Frank en Guy. Ze hebben zich snel aangepast aan onze groep. Alles loopt nu weer prima. We zitten in de laatste rechte lijn naar de première.” Dankzij de versoepelingen van de veiligheidsraad kunnen we op 23 februari optreden voor 1.400 personen, 70 procent van het groot auditorium in het Kursaal. We maken ons geen illusies, maar we hopen toch op een halfvolle zaal voor Ken ’t Get, een nieuwe revue, met een nieuwe regisseur, Hilde Veulemans, en een nieuwe tekstschrijver, Rudy Blomme.”

Guy Van Daele (links) en Frank Jongbloet zijn de nieuwkomers bij d’Ostendsche Revue. (foto FRO)

Frank Jongbloet

Frank Jongbloet (53) werkt bij de CM en neemt al drie legislaturen deel aan de verkiezingen. Hij is de eerste nieuwkomer bij de cast van de 22ste editie van d’Ostendsche Revue. Als gemeenteraadslid (CD&V) is hij ook een bekende Oostendenaar. “Ik was sportief actief in loop- en volleybalkringen, maar ik had ook al sinds mijn jeugd een passie voor toneel”, vertelt Frank. “Ik stond ooit op het podium met Johan Verstreken. Sinds tien jaar ben ik weer druk bezig met toneel als lid van Komedie Katteie op de Vuurtorenwijk. Dit jaar zijn er geen optredens gepland omwille van corona. Toen Hilde Veulemans me vroeg om de ploeg van de revue te komen versterken, ging ik meteen akkoord. Ik wilde dit jaar toch weer op de scène staan en omdat er één van de revue-acteurs uitgevallen was, heb ik niet geaarzeld om hem te vervangen. Na zeven repetities moet ik zeggen dat het enorm goed meevalt. Ik vind het een heel toffe bende, met acteurs die elkaar door en door kennen. Toneelspelen is voor mij ontspanning, geen inspanning! Ik heb mijn uiterste best gedaan om zo vlug mogelijk mijn teksten uit het hoofd te leren. Ik ben zeer enthousiast over deze uitzonderlijke kans om dit jaar toch op het podium te kunnen staan. Ik kijk er vooral naar uit om op te treden in het Kursaal, het grootste podium van Oostende. Dat wordt een serieuze uitdaging, een primeur in mijn toneelcarrière!”

Olivier Hoste (rechts), hier als look-a-like van toenmalig chepen Krista Claeys in d’Ostendsche Revue 2017, neemt afscheid als acteur. (foto FRO)

Guy Van Daele

Guy Van Daele (61) werkt nog steeds bij de politie op de dienst wapens & trainingscenter aan de Klokhofstraat. Volgens hem is een pensioen iets voor oude mensen. “Ik heb zelf geturnd en ben al trainer sinds mijn 18de”, vertelt Guy. “Momenteel ben ik nog steeds actief als trainer van de afdeling tumbling bij Turnclub De Zeester. Sinds ik, zeven jaar geleden, een andere dienst gekregen heb bij de politie, is mijn kinderdroom in vervulling gegaan: acteren en toneelspelen. Ik heb al stukken gespeeld in Oostende, Gistel, Brugge en uiteindelijk ben ik bij Toneelkring De Coulisse terechtgekomen. Hilde Veulemans kent mij en mijn kwaliteiten. Toch was ik blij verrast toen ze mij vroeg om deel uit te maken van de revuecast als acteur, om John Crombez op scène te zetten. Aanvankelijk zag ik dat niet zitten, maar na gezamenlijk overleg met Frank Jongbloet én de uitdaging om op te treden in het Kursaal, heb ik toch toegezegd. Revue en toneel staan ver van elkaar, maar het is voor mij een nieuwe ervaring. Ik vind het echt tof om eraan mee te werken. Ik was erbij gekomen voor één rol. Ik heb er nu al vier! Ken ’t Get wordt extra leuk. Als klein jongetje heb ik nog de oude, Oostendse revue gezien. Daar heb ik mooie herinneringen aan. Ik hoop dat het met de 22ste revue ook zal lukken!”

D’Ostendsche Revue ‘Ken ‘t Get’ op woensdag 23 februari in het Kursaal, voorstellingen om 14.30 en 20 uur. Tickets bij Toerisme Oostende, in het UiTloket op het stadhuis of via www.visitoostende.be.