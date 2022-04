Reinhilde Decleir gaf mee vorm aan de sociaal-artistieke werking van Theater Antigone: “dit is een klap voor ons”

Actrice en regisseur Reinhilde Decleir overleed 6 april na een lange strijd tegen kanker. Ze werd 73 jaar. Reinhilde gaf mee vorm aan de sociaal-artistieke werking van Theater Antigone, waarbij kwetsbare mensen op het podium staan.

Ze kwam voor het eerst in aanraking met Theater Antigone in 1991. Reinhilde speelde de voorzangeres Arkaidi Tscheidse in De Kaukasische Krijtkring van Bertold Brecht, geregisseerd door Franck Van Erven. Ze was gedurende een aantal jaren werkzaam bij Theater Antigone. Zo regisseerde ze de wijkprojecten Overleie, Just of Faust en De mens van Papier en Ding.

Jos Verbist, artistiek directeur van Antigone, maakte het allemaal mee: “Reinhilde haar grote gave was dat ze iedereen kon optillen, hoger tot wat ze voor mogelijk hielden. Het was haar nooit om haar ego te doen, ze geloofde in de kracht van sociaal-artistiek werk. Er zijn heel wat mensen voor wie ze veel betekend heeft.”

Geïnspireerd door de werking van Theater Antigone richtte Reinhilde Decleir in 2007 de sociaal-artistieke werkplaats Tutti Fratelli op in Antwerpen. Ze bleef echter een goed contact onderhouden met Theater Antigone. “Reinhilde kwam altijd kijken naar de voorstellingen. Wederzijds, wij ook bij hen. Op het TheaterFestival brachten we Coupe familiale, geregisseerd door Silke Thorrez en Michaël Vandewalle. Ze was er bij met heel de Tutti Fratelli-familie.”

Reinhilde Decleir was geliefd door alle mensen met wie ze heeft samengewerkt. Ook binnen de groep in Kortrijk was iedereen aangeslagen van het nieuws. “We wisten dat ze ziek was, we waren erop voorbereid, maar het blijft een klap.”

Nieuw wijkproject

Toen haar tijdens het bezoek in 2016 gevraagd werd wat ze Theater Antigone nog toewenst, antwoordde Reinhilde “Liefde, warmte, grootsheid, schoonheid, inspiratie, groei, veel jonge mensen, en de ouderen. Kortom: leven…”. Mooie wensen die Jos hoopt waar te maken. Zo is een nieuw wijkproject in de maak, Verenig U, van Michaël Vandewalle en Bibi van Lieshout. De voorstelling gaat op 5 mei in première.

“Theater is een sociale samenwerkingsvorm, daar heeft Reinhilde altijd in geloofd. Ze zal gemist worden door velen.”

