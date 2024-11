Regisseur Gunther Vanmassenhove kijkt na zware ziekte uit naar nieuwe productie van De Coulisse: “Het doek was bijna gevallen voor mij”

Op donderdag 28 november pakt toneelkring De Coulisse voor het eerst in een jaar tijd uit met een nieuwe komedie. Ongewoon omdat de kring normaal twee producties per jaar naar het Staf Versluyscentrum brengt. Toen een zwaar zieke hoofdrolspeler Gunther Vanmassenhove begin februari met spoed het ziekenhuis in moest, beslisten zijn medespelers de voorjaarsvertoningen af te gelasten. Met ‘Hierboven, hiernaast, hieronder’ is De Coulisse helemaal terug én onder leiding van regisseur Gunther. “Al was ik bijna naar ‘hierboven’”, beseft hij.

Een zijden draadje. Daaraan hing Gunther Vanmassenhoves leven in de nacht van 1 februari. Een bloedvergiftiging door een nierprobleem had ervoor gezorgd dat al zijn organen een na een uitvielen. “Het heeft niet veel gescheeld”, beseft Gunther.

Na weken ziekenhuis, waarvan meerdere op intensieve, is de directeur van basisschool De Zandlopertjes er echter weer helemaal bovenop. “Ik had nooit een ziekenhuis van binnen gezien maar besef nu wel: er is niks zo belangrijk als gezond zijn.”

Al was het maar om opnieuw met ‘zijn’ Coulisse aan de slag te kunnen. “En dat doen we momenteel met de repetities voor ons nieuwste stuk, de komedie ‘Hierboven, Hiernaast, Hieronder’ van Jeroen Maes.”

Gunther neemt deze keer de regie waar. “Het verhaal gaat over Dominique, een jonge vrouw die net uit een moeilijke relatie komt. Na even bij haar moeder te hebben gewoond, besluit ze een appartementje te huren in een bescheiden blok. Ze hoopt er op adem te komen en rust te vinden. Helaas -en gelukkig voor het publiek- maakt ze hilarische toestanden mee met haar dolgedraaide buren.”

‘Hierboven, hiernaast, hieronder’ wordt gespeeld door Jessica Pilays, Guy Van Daele, Patrick Ricquier, Karen Vyane en Nick Onink. Toneelmeester is Katrien Ollieuz, Nicole Laureins zorgt voor de tekstondersteuning.

Praktisch

De Coulisse brengt het stuk naar het MEC Staf Versluys op donderdag 28 november (20u), vrijdag 29 november (20u), zaterdag 30 november (20u) en zondag 1 december (15u).

Kaarten reserveren kan via de Coulissefoon 0473 288 544 (geen sms, geen voicemail) van dinsdag t.e.m. vrijdag van 19u30 tot 21u (in het weekend van 9u30 tot 12u), aan de balie van het Staf Versluyscentrum en online via www.coulissebredene.be.

Een toegangskaartje kost 11 euro (volwassenen) en 9 euro (kinderen jonger dan 14 jaar) in voorverkoop. Aan de deur betaal je respectievelijk 12 euro en 10 euro.