Projectsubisidies voor cultuursector in Antwerpen dreigen te verdwijnen: Ieperling Mil Sinaeve (20) mee op de barricaden

Enkele studenten van het Antwerpse Conservatorium zijn bezorgd nadat het stadsbestuur dreigt om projectsubsidies te schrappen. Mil Sinaeve (20) studeert Drama aan het Conservatorium en is een van de trekkers achter de vreedzame acties.

Het Antwerpse stadsbestuur wil de komende drie jaar projectsubsidies schrappen van 720.000 per jaar. Op 28 november valt er een beslissing. De komende maand zullen studenten van het Antwerpse Conservatorium nog meer acties organiseren. “Samen met mede-student Tibbe Walckier ben ik een van de organisatoren van die acties”, vertelt Mil Sinaeve (20), die zijn derde en voorlaatste jaar Drama volgt aan het Conservatorium. “Als we volgend jaar afstuderen willen we een toekomstperspectief, maar dat dreigt nu in het water te vallen. De brug tussen het afstuderen en het professionele werkveld wordt zonder projectsubsidies gesloopt.”

Steun uit bekende hoek

Na een actie aan het stadhuis, gaan ze nu door aan het KMSKA. “Elke vrijdag zullen we daar actievoeren. Er komen ook enkele sprekers af. Zo kregen we al steun van Jan Decleir, Peter Van den Begin en Tom Lanoye. Maar ook van studenten uit Gent en Brussel. In Gent krijgen ze bijvoorbeeld extra projectsubsidies, het is dus geen algemeen probleem.”

© GF

Mil reikt de hand uit naar dialoog met bevoegde cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Maar het blijft muisstil. Een van onze slogans is ‘zolang ze niet met ons praat, komen wij op straat’. Normaal wordt het Antwerpse Kunstenoverleg telkens betrokken bij dergelijke beslissing, maar dit keer is dat boven hun hoofd beslist”, aldus Mil die afkomstig is uit Ieper. “Mijn ouders zijn Wouter Sinaeve en Petra Man en ik heb ook nog twee broers. Ik kom er nog heel graag terug!”

Arcadia

Intussen bouwt Mil gestaag aan zijn acteercarrière. “Volgend voorjaar komt Arcadia op antenne, een prestigieuze samenwerking tussen VRT en NPO. Het is een sciencefictionserie, maar we merken dat de realiteit de fictie soms inhaalt. Ik had ook enkele rollen in films en zal meespelen in Juliet, de nieuwe serie met Charlotte De Bruyne.”