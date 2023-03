In Theatercafé de Oosthoekhoeve in Beselare hebben in april de opvoeringen plaats van ‘Prikkeldraad’. De regie is in handen van uitbater Pieter Verbeke.

Theatercafé de Oosthoekhoeve is gelegen in Beselare. Het gezellig theatercafé wordt uitgebaat door Pieter Verbeke (41) en zijn moeder Monique Lepoudre. Diverse toneelgezelschappen en bekende namen traden er al op. Als toeschouwer zit je heel dicht bij het gebeuren en word je betrokken bij wat er op het kleine podium gebeurt. Op 14, 15, 21 en 22 april vinden, op initiatief van het Westrozebeekse gezelschap Terra Porcorum, voorstellingen plaats van Prikkeldraad, een verhaal over verlies, loslaten en liefde in een regie van Pieter Verbeke.

Het stuk Prikkeldraad is van Mieke Verbelen, echtgenote van Ronny Waterschoot, bekend uit de soap Familie en boer Wortel uit Boerenpsalm van Felix Timmermans. Het gaat over Arthur die ruim twee jaar geleden gestorven is, maar voor Louise, die hem niet kan loslaten, is hij nog altijd tastbaar aanwezig. Hun huwelijk was er een van aantrekken en afstoten, een van haten en toch graag zien. In het stuk wordt gefocust op de vraag of Louise zich voorzichtig kan openstellen voor een nieuwe liefde. “Het is een thema die voor iedereen herkenbaar is”, stelt regisseur of coach Pieter Verbeke.

Klank en licht

Het is intiem, voor een beperkt publiek. Ik had het stuk al een tijdje liggen, maar vond geen acteurs. Gelukkig kon ik nu wel een beroep doen op ervaren acteurs Ferry Willaert en Ann Verhulst uit Westrozebeke en Serge Devriendt uit Kemmel.” Henk Van Belleghem en Patriek Dewulf staan in voor klank en licht.

Pieter Verbeke (41) is al enkele jaren bezig in het toneelwereldje. “Ik ben nu al een 12-tal jaar actief als acteur en regisseur. Vraag mij niet wat ik het liefst doe, want ik kan niet kiezen. Ik ben blij dat ik er opnieuw bij ben want de coronaperiode heeft goed op me ingehakt. Ik speel en regisseer alle genres: van billenkletsers tot meer serieuze stukken zoals Prikkeldraad. Als ik regisseer, hebben de spelers ook hun eigen inbreng. Ik voel me heel goed bij het stuk. Ik ben er zelf door geraakt, bij momenten is het echt ingrijpend en de drie spelers doen het echt uitstekend.”

Op 14, 15, 21 en 22 april in de Oosthoekhoeve in Beselare (info: 0479 60 09 81), op 28 en 30 april in Ganzegoed Westrozebeke (info: 0474 59 79 96), op 5, 7 en 10 mei in Spiegeltheater Roeselare (info: 0475 40 89 54), op 12 en 13 mei in De Zwaan in Boezinge (info: 0478 48 27 27) en op 17 mei in Dranouter-Centrum (info: 0474 59 79 96). Tickets kosten 11 euro. (NVZ)