Populaire MoorTdinee start opnieuw in oktober

Vanaf oktober kan men weer genieten van een culinair diner, gecombineerd met theater. MoorTdiner is een vat vol intriges waar de gasten volop bij betrokken worden. Brood en spelen zowaar, een formule die bij iedereen aanslaat.

“MoorTdinee is opnieuw van de partij”, vertelt Triene Vanhaverbeke die meewerkt aan het inmiddels populaire concept. “En hopelijk deze keer weer voor een volledig seizoen. We starten deze maand, in oktober, en het eindigt in juni 2023.”

“MoorTdinee is ondertussen een begrip geworden in de theaterwereld. MoorTdinee is een gastronomische cluedo. Vijf doorgewinterde acteurs mengen zich tussen de gasten. De moordenaar is niet gekend, wat wil zeggen dat iedereen een verdachte is. De dader bevindt zich dus zeker ergens tussen de gasten, maar wie heeft het gedaan en waarom? Dat is aan de gasten om uit te zoeken. Op de foto zullen jullie meerdere acteurs zien, maar dat is omdat ieder personage ingevuld wordt door drie acteurs. Wie op het einde de moordenaar kan aanduiden, wint.”

Origineel

“MoorTdinee wordt steeds zelf geschreven en wij trachten iedereen jaar verrassend en origineel uit de hoek te komen. We hopen uiteraard jullie dit jaar opnieuw te kunnen verrassen. Alle voorstellingen zijn terug te vinden op onze Facebookpagina MoorTdinee. De reservaties gebeuren telkens via het restaurant zelf.”

“Onze repetities houden we in Bar Giraf. Verder komen wij langs in heel wat restaurants. Wil je ook genieten van een lekkere maaltijd, gekoppeld aan een intrigerend toneelstuk, neem dan zeker eens een kijkje of er een restaurant bij staat uit jouw buurt.” (RV)