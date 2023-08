Podium C houdt auditie voor winterse spektakelshow: “We zijn op zoek naar enthousiaste teamleden”

In april volgend jaar brengt Podium C uit Lichtervelde een winterse spektakelshow, ‘IJsmagie’. Voor deze show zijn ze op zoek naar 25 spelers, koorleden en dansers. Er zijn heel wat rollen weggelegd voor kinderen vanaf negen jaar.

Begin maart van dit jaar organiseerde Podium C de musical ‘Oosterse Nacht’, met zang, dans en humor. Het team van Podium C zit echter niet stil. Intussen zijn ze al volop bezig met het volgende spektakelstuk ‘IJsmagie’, dat eind april volgend jaar in première gaat. “IJsmagie is een winters sprookje waarvoor we op zoek zijn naar enthousiaste teamleden”, vertelt Stephanie Caset van Podium C. “We zoeken acteurs, dansers, zangers, decorbouwers en mensen die willen helpen achter scene of in de foyer. Je kan als speler auditie doen voor verschillende soorten rollen: enkel dans, enkel zang of zingen, dansen en acteren samen. Iedereen kan dus auditie doen. Ervaring is een plus, maar is zeker geen vereiste.”

Van 9 tot 65 jaar

“Wie zin heeft om zich volledig te geven in spel, dans en zang, en tussen de 9 en 65 jaar is, is welkom op één van onze auditiedagen in juli en augustus. Er zijn heel wat rollen weggelegd voor kinderen en mannen”, legt Stephanie uit. “Het is een open auditie, tijdens de auditie houden we een bootcamp, waar we allen samen zingen en acteren. Daarna besluiten we wie welke rol krijgt. Mensen die auditie willen doen, hoeven geen stress te hebben, het wordt een gezellige muzikale voormiddag. Zo’n bootcamp is de ideale gelegenheid om elkaar te leren kennen en samen te kijken wie waar past.”

Engagement

De repetities voor ‘IJsmagie’ starten vanaf september. “Er zijn één à twee repetities per week. We verwachten dat de spelers zich engageren vanaf september tot na de voorstellingen. We zoeken enthousiaste, gemotiveerde mensen die durven experimenten en ook thuis willen oefenen aan hun teksten.”

Podium C omschrijft ‘IJsmagie’ als een cocktail van humor, muziek en dans. “Dit totaalspektakel wordt voor het publiek, maar eveneens de acteurs, een fantastische ervaring. Wie het al voelt kriebelen en wil schitteren op de planken, is welkom op de auditiedag”, besluit Stephanie.

Inschrijven kan via de website https://www.cultuurhuisdekeizer.com/ijsmagieauditie.html of via podiumc@outlook.com.