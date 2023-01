Podium C brengt Oosterse Nacht: 1.001 nacht in een komisch jasje met zang en dans

Podium C brengt in maart de spektakelshow ‘Oosterse nacht’, het verhaal van 1.001 nachten overgoten met een vleugje humor, Nederlands met Arabisch accent, zang, dans en sentiment.

De voorbereidingen startten in 2019, maar zoals zoveel evenementen werd ook dit even stilgelegd. Intussen bestaat het 30-delige ensemble voor de helft uit andere mensen. We vroegen aan Jindrich Peiren (39, hoofd paleiswacht), Davy Coussens (41, paleiswachter), Pieter Depamelaere (28, ensemble), Kato Penninck (10, pauwen-, dorps- en paleismeisje), Jerome Deburghraeve (10, figurant) en Lowie Vandenbroucke (11, pauwenjongen en dorpeling) waarom iedereen naar deze musical moet komen kijken. “Het is een spektakelstuk met heel veel zang, dans en mooie kostuums. In een unieke setting, namelijk cultuurhuis De Keizer, waar alles Oosters zal ademen. Het wordt een voorstelling voor jong en oud waar iedereen van houdt,” zegt Jindrich.

Begeleiding

“Ik voel me hier echt thuis. Het is zoveel leuker dan wiskunde,” zegt een enthousiaste Kato. “Ongeacht wat je niveau is, iedereen kan meedoen. De begeleiding is werkelijk top”, vult Pieter aan. Lowie zag het eerst niet zo zitten. “Ik kreeg het liedje en snapte het niet echt. Toen zei Stephanie dat ze wel zouden helpen en uiteindelijk bleek het niet zo moeilijk.” Jerome was dan weer wat verlegen. “Het is een superleuke groep en ik voelde me al snel aanvaard.”

Voor Davy is het de eerste keer dat hij meewerkt aan een musical. “Ik moest geen schrik hebben om mee te doen, Stephanie en de zangcoach leren ons de knepen van het vak en helpen mee tot het lukt.” (JW)

Eén ticket kost 20 euro. Er zijn negen voorstellingen. Beschikbare data en tickets via www.cultuurhuisdekeizer.com.