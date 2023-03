Podium C brengt magische spektakelshow ‘Oosterse Nacht’ in Lichtervelde

Donderdag 9 maart gaat de spektakelshow ‘Oosterse Nacht’ in première in cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde. De show vertelt het verhaal van duizend-en-één nacht. De spelers van Podium C brengen het magische sprookje vanaf 9 maart op een ludieke manier: een evenement vol zang, dans, humor en sentiment.

Regisseur van het stuk is Stephanie Caset: “Oosterse Nacht is een muzikale voorstelling over hoe een jonge knaap in de oosterse sloppenwijken grootse dromen heeft en een weg zoekt om die te verwezenlijken. Met zijn moraal kompas gaat hij op zoek naar een manier om goed en slecht van elkaar te onderscheiden. Met hulp van zijn trouwe makkers begint de zoektocht naar eigen waarden in een dol avontuur waar zijn wegen kruisen met die van een knappe prinses voor wie hij zijn grootste charmes boven wil halen.”

Voorbereidingen

De voorbereidingen startten in 2019 maar door corona werd dit stilgelegd. Intussen bestaat het ensemble voor de helft uit andere mensen.





De show gaat in première op donderdag 9 maart en er zijn ook nog voorstellingen op vrijdagen 10 en 17 maart om 20 uur, donderdag 16 maart om 19.30 uur, zaterdagen 11 en 18 maart om 20 uur en zondagen 12 en 19 maart om 14 uur en 19 uur. De spektakelshow vindt plaats in cultuurhuis De Keizer, Neerstraat 11 in Lichtervelde. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar. Reserveren kan via www.cultuurhuisdekeizer.com/oostersenacht.