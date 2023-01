Podi in Roeselare viert verjaardag met boek en acht voorstellingen

Toneelvereniging Podi bestaat vijftig jaar en dat werd vorige week gevierd met de uitgave van een herinneringsboek. “Het is eigenlijk een bloemlezing van de meest memorabele momenten uit onze geschiedenis”, vertelt auteur Ignace Vanhoorne.

Podi is ontstaan in 1973 in de schoot van de Chiro van de Heilig-Hartparochie. “Het oudercomité vierde toen haar dertigste bestaan en er werden die avond wat toneelstukjes gespeeld. Ondanks het feit dat geen enkele van de spelers toneelervaring had, besloot de ploeg om te blijven spelen.”

“De parochie ging mee in het verhaal en sindsdien is zaal Don Bosco de thuishaven van Podi. De Filosoof van Haeghem werd in 1974 de vuurdoop. Heel wat van de pioniers van toen zoals Aimé Vandaele, Luc Vanneste, de klank- en lichtman Willy Lefevere en onze voormalige huisregisseur Louis Devlieger, zijn nog altijd van de partij.”

“Podi heeft zich van bij het begin willen profileren als een familiaal toneelgezelschap waarbij vriendschap en leute voorop stonden waardoor we in die vijftig jaar vooral komedies hebben gespeeld. We namen bewust niet deel aan wedstrijden om de goeie sfeer in de groep te bewaren. Tot onze eigen verbazing lokten we steeds meer volk en werd het aantal voorstellingen stelselmatig opgevoerd. In 2020, de laatste keer dat Podi kon spelen voor corona toesloeg, hadden we negen uitverkochte voorstellingen.”

Dialect

“Toen de verjaardag naderde, kwam ook het idee op de proppen om een boek te schrijven. Als Podi-lid heb ik daar mijn schouders onder gezet en het resultaat is een bloemlezing van de meest memorabele momenten en de mooiste verhalen uit onze geschiedenis. Ik liet onze technici, de decormeester, de souffleuse en de ex-voorzitters aan het woord. Er is een hoofdstuk gewijd aan de regisseurs en er komen drie generaties acteurs aan het woord. En er is speciale aandacht voor het feit dat Podi al vijftig jaar in het Roeselaars dialect speelt.”

“Ons verjaardagsstuk heet Mankepoot en is gebaseerd op The Cripple of Inishmaan van de Brit Martin McDonagh die ook hier bekend is omdat hij het filmsucces In Bruges regisseerde. Het is een tragikomisch verhaal, geen echte billenkletser dus en de regie is in handen van Stef Eecloo die het reilen en zeilen binnen Podi al wat kent. We spelen het stuk acht keer in Don Bosco en na de voorstellingen is het boek te koop”, besluit Ignace Vanhoorne. (Bart Crabbe)