Planchée brengt ludiek stuk over mensen met een tic

Vanaf woensdag 26 maart staat Planchée Kanegem op de planken in OC Caeneghem met de voorstelling Ge-TIC-t. Een ludiek verhaal over mensen met een tic. “Het is een komisch stuk, maar met veel respect voor mensen met een tic of beperking.”

Ge-TIC-t is een stuk geschreven door Laurent Baffie en voor de gelegenheid geregisseerd door Danny Verlinden.

“Het verhaal speelt zich in een wachtruimte van een psychiater. De wachtzaal vult zich met patiënten met elk hun tic”, legt bestuurslid Edward Langeraet (30) uit. “Je volgt eigenlijk hoe de mensen, die behandeld moeten worden, met elkaar omgaan. Het is een komisch stuk, het hele verhaal wordt ludiek aangepakt, maar met veel respect voor mensen met een tic of beperking. Het is een blijspel, maar we lachen niemand uit.”

Planchée speelt met dezelfde cast als de vorige keer. “Uiteraard mogen er zich altijd enthousiastelingen melden, daar staan we zeker voor open.”

Nieuwe zaal

“We spelen trouwens voor de allereerste keer in het nieuwe OC Caeneghem. Het is ook de allereerste keer dat er in die zaal een grote toneelvoorstelling zal plaatsvinden. Voor ons is het allemaal nu wat zoeken en wennen, maar het is echt een hele mooie locatie. Een grote stap vooruit ook. Bovendien kunnen we meer mensen in de zaal zetten, dus hopen we natuurlijk ook dat er veel volk komt.”

Dit jaar gaat een deel van de opbrengst van de ticketverkoop naar Boven De Wolken. “Met Planchée steunen we al jaren een goed doel. De voorbije edities was dat telkens het Kinderkankerfonds, maar we hebben daar nooit mee te koop gelopen. Vorige keer hebben we zelfs 600 euro aan de vereniging kunnen overhandigen. Dit jaar is er helaas iemand uit de groep die een kindje heeft verloren bij de geboorte, daarom kozen we dit jaar voor Boven De Wolken. We vinden het belangrijk om dit goede doel te steunen.”

Tickets bestellen

Je kan Ge-TIC-t gaan bekijken in het OC Caeneghem op woensdag 26 maart, zaterdag 29 en zondag 30 maart, vrijdag 4 en zaterdag 5 april. De voorstellingen beginnen telkens om 20 uur, op zondag is dat om 15 uur. (LDW)

Tickets kosten 12 euro en kunnen besteld worden via www.plancheekanegem.be