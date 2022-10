Piv Huvluv trapt Poperings cultuurseizoen op gang: “Nieuw boek én show”

Piv Huvluv (58), pseudoniem voor Jan Cattrijsse uit Oostende, trapte het nieuwe cultuurseizoen van de stad Poperinge op gang in een uitverkochte zaal van CC Ghybe. Hij bracht er de eerste officiële vertoning van zijn nieuwe show ‘Zoiets verzin je niet!’, waarmee hij zijn 25 jaar op de planken viert.

“Het is geen toeval dat ik Poperinge uitkoos voor de première van mijn nieuwe show”, zegt Piv. “Tijdens de opnames van de televisieserie ‘Eigen Kweek’ verbleven we met een deel van de ploeg in hotel Amfora op de Grote Markt, en daar heb ik de beste herinneringen aan. Een deel van de opnames had ook in Poperinge plaats, onder meer in het nu verdwenen zwembad.”

Familievoorstelling

“En in Reningelst ben ik peter van De Kinderbrouwerij. Jacobond (Riet Muylaert) is meter. Op 15 januari speel ik in het naastgelegen OC Rookop een familievoorstelling ‘De Allereerste keer’, over alles wat kinderen voor het eerst mogen doen: een begrafenis bijwonen, met de hond gaan wandelen, winkelen enz. Het is een zeer interactief geheel, waarbij de kinderen ook het licht en geluid mogen bedienen, en plaatjes mogen draaien”, vertelt Piv, die jarenlang onderwijzer was.

“Tijdens de coronaperiode draaide ik een tijd mee op het kasteeldomein van De Lovie. Ik werkte er onder meer als opvoeder, ergotherapeut en leerkracht. Op uitnodiging van het personeel maakte en bracht ik er de comedyvoorstelling ‘Spraakmakers’ voor het personeel”, aldus nog Piv Huvluv.

“Mijn nieuwe show ‘Zoiets verzin je niet’ dacht ik eerst te baseren op mijn gelijknamig boek, maar dat kon ik niet vertalen naar de scène toe. Dus maakte ik er totaal iets anders van. De show gaat over een reis die ik in 1987 maakte van New York naar New Orleans. Onderweg ontmoette ik een pracht van een vrouw. De vertelling wordt, zoals gewoonlijk bij mij, ondersteund door heel wat muziek. Maar de humor zit natuurlijk in de vertelling en het spel. Tijdens de première in Ghybe werden met drie verschillende camera’s opnames gemaakt. De filmpjes zullen dienen voor mijn YouTube-kanaal en mijn site www.pivhuvluv.be”, vertelt Piv.

“Mijn boek met dezelfde titel is hoofdzakelijk autobiografisch. Het gaat over mijn legerdienst bij de Marine, de belevenissen van een milicien met een vrouwelijke onderofficier. De bedoeling is dat de lezer zich afvraagt: “Wat is hiervan waar?”. Voor de uitgave richtte ik speciaal een eigen uitgeverij De Eenzame Rots op. Ondertussen ben ik aan de tweede druk toe”, zegt Piv niet zonder trots.

Vaste waarde

Piv Huvluv is al 25 jaar een vaste waarde in het Vlaamse comedy-landschap. Momenteel toert hij met zes voorstellingen. ‘Zoiets verzin je niet!’ is de nieuwe volavond theatershow. ‘Piv verenigt’ is een voorstelling over het verenigingsleven, ‘De Vinylvreter’ is een flexibele show met heel veel vinyl. ‘Piv@school’ gaat over school en onderwijs. ‘Commissaris Piv’ en ‘De Allereerste Keer’ zijn familie- en schoolvoorstellingen. In de finale van Humo’s Comedy Cup moest hij het ooit afleggen tegen…. Ygor uit Poperinge.