Pittemse theaterwandeling brengt Ferdinand Verbiest tot leven

Het is dit jaar exact 400 jaar geleden dat Ferdinand Verbiest in Pittem geboren werd. Om dit te vieren werd het Verbiestcentrum vernieuwd en werd een theaterwandeling op poten gezet, die op zaterdag 9 en zondag 10 september werd opgevoerd en waarin het leven van Verbiest centraal stond.

Op 9 oktober zal het exact 400 jaar geleden zijn dat pater Ferdinand Verbiest geboren werd in Pittem. Uiteraard wil de gemeente dit heuglijke feit niet onopgemerkt laten voorbij gaan. De voorbije weken werd het in 2010 geopende Verbiestcentrum al gemoderniseerd, meer interactief gemaakt en omgedoopt tot het Ferdinand Verbiest Experience Center. Dit werd op vrijdagavond 8 september door gouverneur Carl Decaluwé officieel geopend.

Om het leven en werk van Verbiest nog concreter te maken werd in samenwerking met de toneelgezelschappen De Loridanskring en Theater Binnenstebuiten een 2,5 km lange theaterwandeling georganiseerd op zaterdag 9 en zondag 10 september. Op beide dagen waren er zes volledig uitverkochte voorstelling voor telkens 50 toeschouwers.

Zes scenes

De voorstelling bestond uit zes scenes, die op verschillende locaties gespeeld werden. In een eerste scene kregen de toeschouwers het emotionele afscheid te zien van Ferdinand Verbiest van zijn moeder en zussen en zijn vertrek naar China. In een tweede scene werd de zeereis van Verbiest uitgebeeld, waarbij het schip gekaapt werd door piraten, maar hij uiteindelijk in China aankwam. Tijdens de derde scene waren al wat jaren verstreken, was Verbiest inmiddels in de gratie van de Chinese keizer gekomen en tot Mandarijn bevorderd en konden de toeschouwers een beeld werpen op het Oud Observatorium en de door Verbiest gemaakte instrumenten.

In de vierde scene wordt door de keizer de hulp van Verbiest ingeroepen voor het bouwen van lichtere kanonnen en krijgen we het stoomwagentje te zien, dat gezien wordt als de voorloper van de latere auto. Tijdens scene vijf krijgen de toeschouwers het tragische nieuws te horen dat Verbiest van zijn paard gevallen is en later ook sterft. De laatste scene is van futuristische aard, want Verbiest komt na 400 jaar naar Pittem om de wijzen van deze wereld de raad te geven dat in verdraagzaamheid de enige sleutel tot een vreedzame samenleving ligt.

Om van de ene locatie naar de andere te gaan werden de groepen vergezeld van een verteller, die meer info gaf rond de periodes tussen de scenes, zodat een volledig beeld van het leven en werk van Verbiest geschetst werd. Na afloop waren enkel positieve commentaren te horen van de vele bezoekers. (JG)