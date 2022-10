Piet Piraat maakt strand schoon naar aanleiding van nieuwe show

Zaterdagvoormiddag ging Piet Piraat samen met een heleboel gemotiveerde kinderen en ouders aan de slag in Koksijde om het strand schoon te maken. Iedereen werd voorzien van schoonmaakspulletjes, vuilniszakken en handschoenen, zodat ze na twee uur hard werken het strand schoon konden achterlaten.

Deze voormiddag samen met Peter Van de Velde, kwam er naar aanleiding van de nieuwe Piet Piraat Show – De Schat van de propere Zeeën”, die vandaag werd aangekondigd. De actie kreeg de steun van de gemeente Koksijde en Mooimakers. De actie past inhoudelijk bij de nieuwe show.

Vloek

Piet Piraat is met zijn Scheve Schuit naar het eiland Bananos gevaren om daar in het aangespoelde scheepswrak van Kapitein Vuilbaard op zoek te gaan naar een schat. Op het eiland ontmoet hij de jonge, stoere knaap Bertus Bandiet. Die waarschuwt Piet Piraat voor de vloek die op het wrak rust doordat Kapitein Vuilbaard de zee vervuilde.

Piet Piraat weet dat deze vloek helemaal niet echt is, want hij heeft de vloek zelf bedacht om piraten die de zee vervuilen angst aan te jagen en een halt toe te roepen. Piet Piraat is namelijk een voorvechter van de propere zeeën. Onbevreesd gaat hij op zoek naar de schat. Maar dan blijkt er toch een spook rond te dolen op het eiland. Is de vloek dan toch echt?

“Piet Piraat Show – De Schat van de propere Zeeën” is vanaf zaterdag 1 april 2023 te zien in enkele theaters.