Philippe Geubels gaat in bad in koningin der badsteden

In 2023 stelt Philippe Geubels zijn vierde zaalshow voor. De droogste komiek van Vlaanderen gaat in bad en de bezoekers uit de koningin der badsteden mogen op 3 en 4 mei meegenieten.

Na een theaterstilte van zo’n vier jaar keert Philippe Geubels terug naar de Vlaamse theaters. En er is meer, hij gaat in bad en de bezoeker mag mee. In deze show zal Geubels doen wat we van hem gewoon zijn: situaties uit het dagelijkse leven uitvergroten en verkleinen maar er vooral de spot mee drijven. Onooglijke feitjes opdissen en erbij stil staan. Hij laat zijn licht schijnen over te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers, en de ontstaansgeschiedenis van de kroket.

“Democratische prijzen”

Hij zal met zijn voorstelling de Vlaamse centrumsteden aandoen. Zo landt het Geubels-circus onder andere in Gent, Antwerpen, Hasselt en Oostende.

In ‘Geubels gaat in bad’ zet de comedian de kraan van de onzin wagenwijd open. © gf

“Onze prijzen blijven democratisch (in Oostende 34,25 of 39,25 euro, red.)”, zegt organisator Comedyshows.be. “Als je naar andere voorstellingen in Capitole, Kursaal, Trixxo Theater of Stadsschouwburg Antwerpen gaat, zijn de tickets vaak veel duurder.” aldus Pieter De Wulf van Comedyshows.be.

Tickets en info zijn terug te vinden via www.comedyshows.be. De ticketverkoop start donderdag 8 september.