Peter Detavernier brengt mooi verhaal tijdens soloshow

Begin november brengt Peter Detavernier zijn tiende soloshow in cc De Feniks. ‘Een mooi verhaal… Une Belle histoire …’ brengt herinneringen van toen naar boven. CC De Feniks wordt omgebouwd tot café ’t Narrenschip.

Peter Speelt is een organisatie waarin Peter Detavernier de hoofdrol op zich neemt. Traditiegetrouw brengt hij jaarlijks een soloshow en dit gebracht op zijn eigen, unieke manier. Dit jaar koos hij voor ‘Een mooi verhaal…, Une belle histoire…’.

“Ik ben een bakkerszoon met een brilletje op en ik neem mensen graag mee naar de tijd van toen. De groeipijnen van een angstig jongetje staan in schril contrast met een voortdurend veranderende wereld”, vertelt Peter. “In mijn show kijk ik naar het heden, en neem ik het publiek ook mee naar mijn jeugdjaren. Was je in de jaren 60 of 70, 80, 90 of later nog niet geboren, dan is deze voorstelling je eerste kennismaking met die goddelijke tijd van toen. Heb je die jaren wel bewust meegemaakt, dan herbeleef je de avond van je leven. Een ding is zeker: na tien jaar voorstellingen te geven, weet ik iedereen nog steeds te verrassen met herkenbare verhalen voor jong en minder jong met de nodige humor.”

Studentencafé

Voor deze voorstelling gaat Peter nog een stapje verder. Hij koos om een café als setting te gebruiken en zo wordt cc De Feniks omgedoopt tot ’t Narrenschip. “De oude getrouwe Feniks zal er voor een keer anders uitzien. De Feniks wordt café ’t Narrenschip. De naam verwijst naar het Brusselse studentencafé van indertijd. Ik vond een oude toog en de toog straalt oudheid uit. De toog komt midden in de zaal van de Feniks te staan. Aan de toog vertel ik mijn verhaal, terwijl de mensen aan tafeltjes zitten. Juist zoals het er in een café aan toe gaat.”

Er zijn drie voorstellingen op 2, 3 en 4 november telkens om 20.30 uur. De deuren van ’t Narrenschip openen om 19.30 uur.

Een ticket kost 15 euro en zijn te reserveren op Peter Speelt.be of via 0471 54 16 66. Tickets kunnen aan de deur worden betaald. (Nele Sabbe)