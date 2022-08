Peter Bultinck werkt aan nieuw muziektheater

Muzikant en auteur Peter Bultinck is bedrijviger dan ooit: hij heeft een nieuw programma met Stephanie Germonpré en werkt volop aan deel 2 van een trilogie.

Peter Bultinck (50) is veelzijdig. Hij maakte vijf cd’s (solo en met zijn Orchestre Mouvement Perpetuel). Met die OMP is hij in Zuid-Frankrijk nog steeds hot; hij kaapte destijds de eerste prijs weg op de Biënnale de la Chanson Française. Peter verzorgde in totaal al meer dan duizend optredens. De uitgeweken Oostendenaar is bij het brede publiek beter bekend als auteur van Marinus, de theatervoorstelling met Sebastien Dewaele over de Oostendse kapers, en waarin hij de muziek verzorgt. Ook het boek is van zijn hand.

Peter Bultinck was onlangs terug in Oostende voor een bijzonder optreden op de Zeedijk. “Ik was er samen met Stephanie Germonpré uitgenodigd door Jan Ducheyne voor een optreden op Toevallig aan Zee, een mooi off-festival vanuit de Beau-Site op de Zeedijk. Die samenwerking met deze getalenteerde actrice en zangeres is er toevallig gekomen. We wonen beiden in het Brusselse en samen herwerkten we tien van mijn bestaande nummers tot een set. Onze stemtimbres passen bij elkaar. De reacties waren zo goed dat er meteen een uitnodiging kwam om te spelen aan zee. We zijn allebei van de kust afkomstig en dat konden we niet laten liggen.”

De geslaagde set doet smaken naar meer. “Ik schreef in de lockdown 50 nieuwe nummers. Met de nieuwe nummers en de set met Stephanie wil ik graag optreden. Er zijn al 10 optredens in Frankrijk geboekt.”

Trilogie

Zijn Marinus, gespeeld op de IDP-scheepswerf, was een van de hoogtepunten van TAZ 2019 en werd later ook hernomen in zalen. Peter werkt dezer dagen aan een nieuw muziektheaterstuk. “Deel 2 van de trilogie. Het wordt opnieuw een stuk met een Oostendse geschiedenis, gebaseerd op het boek Le clan des Ostendais van Georges Simenon. Den Ostendschen clan speelt zich af in 1940 in St Malo. Het wordt een stuk voor twee actrices. De muziek, gespeeld door mezelf en twee muzikanten, zal er meer in verweven zitten dan bij Marinus.”

En daarvoor zoekt Peter Bultinck een samenwerking met Daan Borloo, ook Oostendenaar. Hij tekende als dramaturg bij Compagnie Cecilia voor de prachtige voorstelling Once Upon a time in de Westhoek (TAZ 2022). “Er is een openheid om samen te werken. Belangrijkste is dat we eerst een volwaardige voorstelling hebben vooraleer we eventueel op TAZ staan. Daarna komt deel 3, een monoloog voor een vrouw, gebaseerd op La Plage d’Ostende van Jacqueline Harpman.”

Concert op Zeedijk

Het concert met Stephanie op de Zeedijk heeft een diepe indruk nagelaten bij Peter : “Spelen bij een zonsondergang op de Zeedijk met een heerlijke vibe van het publiek was gewoon prachtig. Ik woon in het Brusselse maar ben uiteraard nog altijd Oostendenaar. Ik kom minstens twee keer per maand naar Oostende. Ik ben opgegroeid met de zeelucht, het zout en het jodium in de lucht. Ik geloof dat mijn lichaam dat nodig heeft. En als het kan, ga ik ook altijd in de zee zwemmen. Oostende laat me niet los en dat is maar goed ook.”