Patrick Devrome (53) houdt vertelavond in geboortehuis in Zarren: “Ik schrijf graag, maar vertel nog veel liever”

Patrick Devrome van bakkerij De Zaaier uit Klerken, houdt op zaterdag 10 december een muzikale vertelavond in de hoeve waar hij opgegroeid is. In ‘Terug naar het Gaainest’ blikt hij terug op zijn kinderjaren, soms ontroerend, maar meestal grappig.

Patrick Devrome (53) is tijdens de week hard aan het werk in zijn bakkerij De Zaaier op het Coppensplein in Klerken, maar op sluitingsdagen trekken hij en zijn echtgenote Dorine Vanhoutte naar hun woning in de Ieperstraat, vlakbij het Vliegend Peerd in Kortemark. Daar kan Patrick zich als natuur- en dierenliefhebber weer opladen voor een nieuwe werkweek. De liefde voor dieren en natuur dateert uit zijn kindertijd toen hij met zijn jongere broer Jonny opgroeide op de hoeve Het Gaainest in de Amersveldestraat.

Kerstverhaal

Patrick is echter van vele markten thuis en schrijft ook graag. “Twintig jaar geleden schreef ik als cadeau voor mijn klanten een kerstverhaal, en dat ben ik elk jaar blijven doen”, vertelt Patrick. “Vorig jaar kwam mijn eerste boek uit, ‘Pandemiepareltjes’ en momenteel werk ik aan een tweede boek. Schrijven heb ik altijd graag gedaan, maar vertellen doe ik nog liever”, bekent Patrick, die eerder al vertelde voor 450 mensen in de kerk van Zarren. “Later ook bij mij thuis, maar een volgende vertelavond werd uitgesteld vanwege de coronapandemie.”

“Ik schrijf al 20 jaar een kerstverhaal voor mijn klanten”

Nu kan het weer, en daarvoor keert Patrick terug naar waar het ooit begon: de ouderlijke hoeve in Zarren. “De nieuwe bewoners van Het Gaainest zijn ondertussen goeie vrienden geworden en op hun uitnodiging gaat mijn vertelavond door in hun hangar. Die is heel toegankelijk voor wie minder mobiel is, en er is plaats voor 150 man. Het wordt een avond met ontroerende, maar zeker ook grappige (kerst)verhalen”, verzekert Patrick. Tijdens de pauze is er een glaasje wijn voorzien met een zelfgebakken en overheerlijke lukke. De vertelavond wordt muzikaal begeleid door Nele Devos en haar echtgenote Harold Debusschere.