Patricia Kargbo, jong toneeltalent uit Roeselare, op podium van De Spil: “Eigen Kweek opent deuren”

Met Nachtdieren staat in maart de eerste lichting jonge acteurs, die via Eigen Kweek werden opgepikt, op het podium van De Spil. Patricia Kargbo uit Roeselare is er eentje van. “We krijgen in deze moeilijke tijden toch ongelooflijk mooie kansen.”

Eigen Kweek is een gloednieuw platform van 37 cultuurcentra in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen waar ook De Spil deel van uitmaakt. “Via dit traject krijgen jonge toneelmakers ondersteuning om een eerste productie te maken”, legt Annelies Vancraeynest van De Spil uit. “Elke provincie selecteert uit een open call een individuele maker of collectief, verbindt die aan een aspirant zakelijke leiding en ondersteunt het creatieproces. Op die manier willen de cultuurcentra jonge talenten de kans geven zich te ontwikkelen en hen van een speelreeks verzekeren.”

Patricia Kargbo (23) uit Roeselare is één van de jonge acteurs die dankzij Eigen Kweek 17 keer kan optreden op evenveel Vlaamse podia. “We namen de eerste letter van onze voornaam en maakten daarmee Atelier GLIP”, vertelt Patricia.

Nachtwinkel

“Samen met Lucie Plasschaert en de Nederlanders Gina Beuk en Iris Donders schreef ik het stuk Nachtdieren. Het stuk, dat bedoeld is als familievoorstelling, is zo goed als woordloos en gaat over de nacht en over de vreemde snuiters die de nachtwinkel bezoeken.”

“Midden in de duisternis schiet een bordje met de neonletters ‘open’ aan en dan is de nachtwinkel klaar voor de klanten. We zien de nachtwinkel als een microkosmos van onze samenleving. Telkens wanneer de deur opengaat, is het uitkijken naar wie binnenkomt. Alles ligt binnen handbereik op deze plek, maar is dat ook werkelijk zo eenmaal terug buiten in het donker van de nacht?”

Dit project heeft heel wat praktische problemen voor ons opgelost

“Dit klinkt zwaar maar het is de bedoeling dat de voorstelling hoop uitstraalt. Hoop in deze duistere coronaperiode die ook ons als toneelmakers en acteurs erg raakt. Eigen Kweek is voor ons heel belangrijk. Door dit project worden heel wat praktische problemen voor ons opgelost en kunnen we overal onze voorstelling tonen. In De Grote Post in Oostende kregen we coaching van mensen uit het vak. Repeteren konden we dan weer onder andere in De Spil. Ook al zijn we alle vier al enkele maanden afgestudeerd van ofwel de KASK in Gent of het RITCS in Brussel en zijn we ondertussen allemaal met diverse projecten bezig, die hulp was erg welkom.”

Patricia Kargbo werd in Brussel geboren maar woont al heel haar leven in Roeselare. “Ik heb gestudeerd aan het Klein Seminarie en deed daarnaast zowat alles wat je kan doen in je vrije tijd. De STAP was wel de plek waar ik het meest vertoefde. Dictie en toneel werden er mijn grote liefde. Dus besloot ik om mijn laatste graad middelbaar in de kunsthumaniora in Brugge te doen en nadien volgde het RITCS in Brussel.”

“Tijdens die periode heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen in onder andere Theater Antigone. Een van de indrukwekkendste dingen die ik mocht doen was een toneelvoorstelling over kindsoldaten. Die zijn we in Goma in Congo gaan maken mét kindsoldaten. We hebben daar met de productie ook getoerd. Nadien hebben we de voorstelling in Vlaanderen gespeeld maar dan met asielzoekers. Dat was leerrijk maar vooral ook heel erg heftig vooral omdat mijn ouders gevlucht zijn uit Sierra Leone. Daar woedde toen een oorlog waar veel kindsoldaten werden ingezet.”

“Onze voorstelling Nachtdieren nadert nu zijn première maar dat verloopt niet helemaal zoals we het gehoopt hadden. Ons groepje heeft de jongste weken te kampen met besmettingen en quarantaines. Daardoor is de première die voorzien was in De Spil in het water gevallen. Jammer, ik zag dat graag in mijn Roeselare gebeuren maar het wordt dus Knokke, ook niet slecht natuurlijk. Nadien gaan we toeren door Vlaanderen en kan je ons uiteindelijk toch nog zien in De Spil op dinsdag 15 maart.”

“Met Eigen Kweek gaan weer nieuwe deuren voor ons open. Ik heb al geleerd dat je als acteur nooit heel ver in de toekomst kunt kijken. De voorbije coronamaanden waren lastig al ben ik wel voortdurend bezig geweest. Jonge toneelmensen moeten ondernemend blijven. De aanbiedingen komen niet zomaar naar je toe. Je moet echt wel zelf op zoek. Daarom is het duwtje dat we van Eigen Kweek krijgen zo belangrijk”, aldus nog Patricia Kargbo. (BC)

Info: www.eigen-kweek.be.