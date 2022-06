Pascal en Françoise nemen je mee naar het universum

Op donderdag 16 juni kan je om 20 uur een muzikale reis door en rond ons zonnestelsel maken in oc De Vonke in Heule. Het betreft een samenwerking tussen componist Pascal Coppé uit Heule en sopraan Françoise Vanhecke uit Harelbeke.

“Het is begonnen als een coronaproject”, begint Françoise. Pascal, die sedert 2005 als koster/organist voor de pastorale eenheid Sint-Marcus in Bissegem en Heule werkt, leerde Françoise ruim 30 jaar geleden kennen toen hij zangles kreeg van haar aan het Conservatorium in Kortrijk. Françoise is doctor in de kunsten en ontwikkelde het ‘inhaling singing’ waarop ze doctoreerde. Françoise stuurde ook nog leerlingen naar Pascal voor opnames en Pascal maakte nog bewerkingen voor Françoise.

“Françoise heeft speciale gaven. Ze kan met haar stem speciale effecten creëren en geeft een extra dimensie aan muziek. Zo werd mijn goesting en fantasie aangewakkerd”, aldus Pascal.

Pascal droomde ervan om in het kader van zijn muzikale projecten ‘The Journeys’ een project te doen rond het heelal.

Filmisch concept

Tijdens de lockdown componeerde hij en hij stuurde de resultaten door naar Françoise. “Ik kon de werken dan beluisteren en inzingen.” In een aantal nummers componeerde Françoise nog een eigen vocale lijn op basis van wat Pascal maakte.

De muziek gaat over het universum. “Pascal en ik voelden elkaar muzikaal perfect aan en waren het er ook over eens als er iets ontbrak”, aldus Françoise.

Het resultaat is een filmisch concept met beeld, filmprojectie, zang en elektronische en symfonische muziek.

“We gaven in het najaar al eens een programma in de Sint-Audomaruskerk in Bissegem. Nu is het concept wat anders en ook de omgeving en de belichting zijn anders. We hebben nu ook een podium en gebruiken een aantal nieuwe effecten. De belevenis zal zowel voor ons als voor de luisteraars anders zijn. Je zal opgenomen worden in het heelal!”

De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt 15 euro en voor kinderen 8 euro. Reserveren kan via francoise.vanhecke@telenet.be.