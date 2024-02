PanTheater brengt dit weekend ‘De Hemel op Aarde’ in Ysara

Het PanTheater brengt zijn nieuwste productie in Ysara in Nieuwpoort tijdens het eerste weekend van februari. Het is een gloednieuw stuk, geschreven en geregisseerd door Paul Houwen, die ook één van de rollen speelt.

Over het verhaal willen ze bij het PanTheater niet te veel kwijt, omdat de verrassing voor het publiek zo groot mogelijk moet zijn. Ontroering en humor wisselen elkaar af. “Herkenbaarheid en onverwachte situaties volgen elkaar op. Eén ding is echter duidelijk: de hemel is op de aarde te vinden, als je zelf de kracht hebt om dat geluk te zoeken”, klinkt het. Het getalenteerde ensemble bestaat uit Raf Janssens, Brigitte De Cock, Ann Vanroose en Paul Houwen.

De Hemel op Aarde vertelt het verhaal van Peter, vertolkt door Raf Janssens, die worstelt met de emoties na de onverwachte dood van zijn vrouw Linda, gespeeld door Ann Vanroose. Terwijl Peter in een diepe rouw verkeert, krijgt hij onverwachts bezoek van Myriam, gespeeld door Brigitte De Cock, de beste vriendin van zijn overleden vrouw en zelf al enkele jaren weduwe.

herkenbare situaties

“Na verloop van tijd ontwikkelt zich een nieuwe relatie doordrenkt van herkenbare en vaak humoristische situaties. Het verhaal onthult ook een mysterieuze plaats van waaruit de overleden Linda haar man observeert. Is dit de hemel, of iets anders? De makers laten deze vraag bewust in het midden. Hoe dan ook, het is een plek waar Linda commentaar kan geven op het leven van haar nog levende echtgenoot. Tegelijkertijd maakt Linda kennis met de eveneens overleden Eddy, gespeeld door Paul Houwen, wat de voorstelling verder verrijkt”, aldus het gezelschap. (PG)

Het stuk wordt opgevoerd op zaterdag 3 februari om 20 uur en zondag 4 februari om 15 uur in het Cultuurcentrum Ysara, gelegen aan de Dienstweg Havengeul 14 in Nieuwpoort-Bad. Toegang tot deze unieke voorstelling is mogelijk voor 12 euro, en reserveringen kunnen worden gemaakt via pantheater@houwen.be of telefonisch op 0475/86.91.02.