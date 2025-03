Pannentheater haalt er priester en nonnen bij in nieuw blijspel

In Club 77 worden momenteel de laatste intense repetities georganiseerd voor ‘(Niet) alle zegen komen van Boven’, het nieuwste stuk dat het Pannentheater op de planken brengt. Bereid je alvast voor op veel komische situaties. “Maar zonder onze achterban zouden we niet kunnen spelen.”

In ‘(Niet) alle zegen komen van Boven’ maken we kennis met meneer pastoor. “Hij gaat met pensioen en mag als cadeau naar Lourdes”, vertelt Philippe Vandecasteele (62), die zelf de rol van de voorzitter van de parochieraad en chauffeur kreeg. “Hij neemt twee nonnen mee en zijn huishoudhulp. Onderweg krijgen ze problemen met de wagen en sukkelen ze een café binnen, ergens te lande. Noem het gerust een bruine kroeg. Daar komt de groep in aanraking met het cliënteel van het café en dat creëert nogal wat komische situaties. Veel meer mag ik niet verklappen.” Philippe kreeg een lijvige rol. “Ik ben de betweter van het gezelschap en nogal nerveus van aard.”

Nieuwe krachten

Het Pannentheater mocht deze keer ook drie nieuwe spelers ontvangen. “Emma Comyn kwam via haar zus Louise bij ons terecht. Ze kwam al regelmatig kijken en kreeg goesting om mee te spelen. Jasper Berton belandde bij ons via zijn moeder en ook Wesley Vandemoortele is een nieuwkomer.”

Ook de achterban bestaat uit steeds meer nieuwe mensen. “Bert Dezutter is lang de drijvende kracht geweest achter het toneel, maar nu mogen we een volgende generatie verwelkomen om hem te ondersteunen. Zo zijn we bijvoorbeeld overgeschakeld op online tickets. We krijgen veel hulp van kennissen, familie en vrienden. We willen hen daar zeker voor bedanken, want zonder al die mensen zou het niet mogelijk zijn om te spelen.”

Je kan het stuk bekijken in Club 77 op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 maart en op vrijdag 4 en zaterdag 5 april. Telkens om 20 uur, behalve op zondag, dan start men om 16 uur. (LDW)

Tickets kosten 10 euro via pannentheater.weebly.com