Overleden dansicoon Olivia Geerolf krijgt erkenningstegel voor Stadsschouwburg van Brugge

Cultuurcentrum Brugge voegde deze week een vierde erkenningstegel toe in de tegelpartij aan de Stadsschouwburg, waar mensen met een grote culturele verdienste én een link met het iconische gebouw nu vereeuwigd worden. Het Brugse dansicoon Olivia Geerolf, die dit jaar overleed, komt erbij.

Het Brugse Cultuurcentrum startte vorig jaar met het plaatsen van ‘erkenningstegels’ voor de ingang van de Stadsschouwburg. Personen die een eigen tegel krijgen, moeten een grote culturele verdienste hebben, een duidelijke link met Brugge en/of met het iconische gebouw zelf.

Vorig jaar viel deze eer te beurt aan Raymond van het Groenewoud, Elisa Waut en Ignace Bernolet. De tegels zijn ontworpen door Pieter Boudens, de toonaangevende schriftbeeldhouwer die het letterkappen veertig jaar geleden in Brugge introduceerde. “We voegen nu een vierde tegel toe aan deze tegelpartij, en deze draagt de naam van een icoon in de Brugse danswereld en bij uitbreiding de culturele wereld: choreografe Olivia Geerolf, die ons helaas begin dit jaar op 72-jarige leeftijd heeft verlaten”, sprak cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V).

Olivia Geerolf stichtte in 1970 het Ballet Olivia Geerolf, dat bestaat uit het Opleidingscentrum Dans en Choreografie en B.O.G. Company. Met het gevarieerde repertoire, gaande van klassiek tot hedendaags, behaalde ze grote successen in eigen land – waarbij ze vaak te gast was in de Brugse stadsschouwburg – en in onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Japan. “Maar hoewel internationaal gerenommeerd, behield Olivia ook een grote band met haar thuisstad. Zo was ze tot 2015 de vaste choreograaf van de Heilig Bloedprocessie en de Gouden Boomstoet.”

Bij de onthulling van de tegel voor Olivia Geerolf waren ook haar echtgenoot – de klassieke musicus Hedwig Swimberge – en haar kinderen aanwezig. Ook de Brugse acteur en danser Sam Louwyck, die erg opkeek naar Olivia Geerolf, was aanwezig en sprak mooie, lovende woorden over haar.