Oudenburgse toneelkring Kaproenken staat in april zes keer op de planken met Metje Pit

De coronaperikelen dwongen Kaproenken eind november 2021, minder dan een maand voor de première, de repetities voor Metje Pit te onderbreken. Dat veroorzaakte onzekerheid over de toekomstige opvoeringen.

Maar goed nieuws voor de spelers en fans van Kaproenken, want er werden nieuwe speeldata vastgelegd en de repetities met vernieuwd enthousiasme hervat. Het verhaal van Liza Vindevogel alias Metje van de Roksempit, geschreven door Paul Willaert, geregisseerd door Onno Van Gelder jr. wordt vertolkt door 28 Oudenburgse actrices en acteurs.

Het verhaal speelt zich af in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de burgemeester, de pastoor en de notaris het nog volop voor het zeggen hadden en de champetter hun loopjongen was. De weduwe Liza Vindevogel – iedereen kende haar als Metje Pit – woonde toen met haar gehandicapte zoon in het melkkot aan de rand van de Roksemput. Voeg er nog een lepe koster, een frivole huisvrouw, Kamiel de vermeende ideale schoonzoon met zijn sluwe vrouw Katrien – een serpent van een vrouwmens – en een groenteboer die stiekem de katjes in het donker kneep bij en je bekomt de smaakmakers voor een stukje volkstoneel met 22 bewoners rondom de put van Roksem.

De première vindt op vrijdag 22 april om 20 uur plaats in cc Ipso Facto. Er volgen nog voorstellingen op zaterdag 23, zondag 24 (namiddagvoorstelling om 15 uur), donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 april telkens om 20 uur. Een kaart kost 10 euro en kan worden gereserveerd worden via de webapplicatie kaproenken.codens.be. Voor meer info kan je terecht bij Lieve Vandaele, 059 26 60 20. (LIN)