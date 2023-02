Opnieuw schooltheater na twee jaar coronapauze

Het MMI kent een rijke traditie van schooltheater. Al in de jaren 90 schitterden leerlingen én leerkrachten op de planken. Na twee jaar stilliggen, stelde regisseur Dries Dewulf weer een spelersteam samen om op 3 en 4 maart twee keer voor een volle zaal Armandus de Zoveelste te spelen.

“Het is ondertussen al een tijdje geleden dat we nog toneel speelden”, vertelt Dries (36). Hij is leraar Frans aan het MMI. Dries woont met zijn vrouw Anne Laleman en kinderen Emma en Louis langs de Amersveldestraat in Kortemark. “In 2011 startte ik met mijn eerste eigen productie en lanceerde zo de derde generatie schoolvoorstellingen, nadat mijn voorgangers Tom Durie en Jeffrey Dael in het verleden al het MMI-theater regisseerden. We spelen toneel in de sporthal van de school, wat betekent dat we van nul moeten beginnen: podium en decor bouwen, klank en licht installeren en de zaal inrichten. Gelukkig kan ik op heel wat medewerking rekenen: de affiche werd gemaakt door de leerlingen en de collega’s, en leerlingen van de richting mode staan in voor kostumering en decors.

28 acteurs

“Het stuk Armandus de Zoveelste is gebaseerd op het boek van Dimitri Leue en gaat over een koning die geen zin meer heeft in regeren en waarvan zijn vrouw op onverklaarbare wijze in slaap gesukkeld is. Voeg daar nog wat prinsen, prinsessen en kabouters aan toe en het belooft een sprookjesachtige avond te worden voor alle toeschouwers. Er staan maar liefst 28 jonge acteurs op de planken, uit alle zes de leerjaren en uit alle studierichtingen, of dat nu ASO, TSO of BSO is. We repeteerden twee keer per week na de lesuren en in januari organiseerde ik een schooltoneelweekend, wat een grote boost gaf aan de acteursploeg: een heel weekend repeteren en slapen op school. We spelen onze generale repetitie voor enkele klassen van de lagere scholen uit de omgeving en daarna is het op 3 en 4 maart alle hens aan dek om twee keer voor een volle zaal te kunnen schitteren.” (JDK)

Kaarten kosten 5 euro en kunnen gereserveerd worden via schooltoneel@mmikortemark.be. De voorstelling vindt plaats in de MMI-sporthal en start om 20 uur.