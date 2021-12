Opnieuw geen ‘Kwartet in bed’ bij ’t Schijnwerpertje

Regisseur Luc Callewaert stelde alles in het werk om de komedie ‘Kwartet in bed’ op de planken te brengen. Hij had zelfs een paar reservespelers achter de hand die konden invallen. Maar omdat nu een drietal spelers door corona besmet zijn, gooide het toneelgezelschap alsnog de handdoek in de ring.

“We waren volop en met volle moed bezig met ‘Kwartet in bed’ van Daniël Van Den Hoeck. Ik wilde alles wat mogelijk was in het werk te stellen om onze 40ste uitgave, in het 41ste jaar, op het publiek los te laten. We repeteerden coronaveilig, met een paar invallers die konden inspringen indien nodig. We hoopten met alle mogelijke middelen een verlengstuk te breien aan ons toneelverhaal dat 41 jaar geleden begon. Vorig jaar moesten we al door corona de handdoek in de ring gooien en nu is dat opnieuw het geval. ’t Schijnwerpertje mag weer voor een jaartje de spots doven”, vertelt regisseur Luc Callewaert.

600 euro verlies

“De culturele sector zit in de hoek waar de uppercuts vallen. Voor de beroepsmensen is dit een zware pijnlijke financiële aderlating. Voor ons als amateurs krijgt de kas een deuk van 600 euro door niet meer bruikbaar drukwerk. Maar vooral het niet kunnen optreden doet bij ons pijn”, zucht regisseur Luc Callewaert. (RB)