Opkomend comedytalent strijdt om Foxy Cup

Dit voorjaar moet iedereen die zijn lachspieren wil trainen in sfeercafé ’t Voske zijn voor de allereerste editie van de Foxy Cup, een gloednieuwe stand-upcompetitie voor jong en opkomend talent. Zaakvoerder Rudy Van Nespen wil een podium bieden aan veelbelovende comedians.

“De Foxy Cup bestaat uit drie avonden waarop jonge comedians het tegen elkaar opnemen voor de gunst van het publiek. De voorrondes vinden plaats op 22 maart en 26 april, waarna de beste deelnemers doorstoten naar de grote finale op 24 mei. Alle avonden starten om 20 uur in sfeercafé ’t Voske, Vossekotstraat 8 in Meulebeke”, aldus Rudy Van Nespen. De toeschouwers zullen ook voor jury spelen. “Het publiek speelt inderdaad een grote rol in de competitie. De aanwezigen bepalen wie naar de finale gaat. Met een toegangsprijs van slechts 5 euro per avond is het evenement heel toegankelijk.”

Door de organisatie van de Foxy Cup wil organisator Rudy Van Nespen vooral het lokale steunen. “De wedstrijd richt zich op beginnende comedians die hun eerste stappen in de comedywereld zetten of ervaring willen opdoen voor een groter publiek. Het is voor hen een unieke kans om op te treden in een professionele setting en zich verder te ontwikkelen binnen het genre. Met de Foxy Cup willen we die kans geven aan jong talent om humor te delen en hun podiumervaring uit te breiden.”

De zaakvoerder heeft alvast één grote ambitie. “Met de Foxy Cup zetten we een grote stap richting onze ambitie om de plek te worden voor comedy en entertainment in de regio. Met dit evenement wil ik het lokale uitgaansleven wat aanwakkeren en avonden vol humor en verrassingen beloven.”

Voor de geïnteresseerden heeft Rudy Van Nespen alvast één boodschap. “Wie zich wil verzekeren van een plekje, kan best reserveren. Dit kan aan onze toog of via onthaal@sfeercafetvoske.be. Door het beperkt aantal plaatsen, is tijdig reserveren de boodschap voor iedereen die zijn lachspieren aan het werk wil zetten.” (KeMa)