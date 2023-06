Openluchttalkshow ‘In het wiel van Richard’ een voltreffer

2023 is voor Ichtegem Het Jaar van Richard. Op 16 juni was het dag op dag 75 jaar geleden dat wielrenner Richard Depoorter verongelukte tijdens de Ronde van Zwitserland. Hoogtijd vonden ze in Ichtegem om even stil te staan bij het leven en de prestaties van coureur Richard.

De tuin van Huis Dekeyser vormde het decor voor deze talkshow in openlucht. Op de praatstoel naast VRT-sportanker Maarten Vangramberen zaten Dylan Casteleyn, die alles wat met het ongeval van Richard Depoorter tot op het bot heeft uitgespit, en historicus Koenraad Vandenbussche. Het werd een levendige bedoening, gekruid met tal van filmpjes en anekdotes, die veel aanwezigen met verstomming sloegen. Maar iedereen werd met verstomming geslagen toen het nieuws de ronde deed dat renner Gino Mäder overleed na een val in de Ronde van Zwitserland op 15 juni. Precies 75 jaar na Richard Depoorter in 1948. Op 15 juni werd voor de start in de Ronde nog een minuut stilte gehouden voor Depoorter. (EV)