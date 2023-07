Openlucht theaterfestival Komt dat zien! strijkt neer in Nieuwpoort

In het weekend van 14, 15 en 16 juli vindt in Nieuwpoort de derde editie van theaterfestival Komt dat zien! plaats. Verschillende locaties in en rond de historische binnenstad veranderen daarbij in unieke openluchtpodia voor theater, comedy, muziek en dans.

Onder de noemer Komt dat zien! zorgt stad Nieuwpoort voor hoogstaand theater-, comedy- en familievoorstellingen, gespreid over drie dagen. Bijzonder is dat het hele programma zich volledig buiten of op locatie afspeelt, verklaart schepen van Cultuur Ann Gheeraert.

“De vertrouwde setting van Centrum Ysara en de City wordt ingeruild voor een cultuurbeleving in openlucht of op niet alledaagse plaatsen. Van de natuurpracht in provinciedomein De Koolhofput tot de maritieme sfeer in de Watson-restauratieloods, we zorgen voor uitzonderlijke locaties in en rond Nieuwpoort-Stad. Verder zijn er ook opvoeringen op Kinderboerderij De Lenspolder, in het Leopold II park en op de speelplaats van het GO! Atheneum Nieuwpoort. Deze locaties zijn meer dan een decor, ze geven een extra dimensie aan de voorstellingen zelf. Het zorgt voor een intieme en memorabele theaterervaring voor jong en oud.”

Programma

Het weekend wordt op vrijdag 14 juli op gang getrapt door Piv Huvluv, die om 20.30 uur een comedyshow brengt. In zijn onnavolgbare stijl en met rijke fantasie neemt hij het publiek mee op een enthousiaste humortrip. Een karrenvracht vinylplaten zorgt voor de soundtrack bij zijn verhalen.

Op zaterdag 15 juli staan twee voorstellingen op de agenda. Om 16 uur kun je gaan kijken naar het muzikale familietheater Babushka door BRODER. Je maakt kennis met De Rus en Comen, die de inboedel van een rijke Russische dame verhuizen. Het verhaal over verloren gereden truckchauffeurs, kapotte bestelwagens en het vermoeden van een mysterieuze schat is doorspekt met Russische klassieke muziek en volksliederen. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Vanaf 20.30 uur staan KunstZ en De Nieuwe Bazaar op de planken met Home XXL, come in. Hoofdpersonages Philemon en Baucis zijn straatarm en oud, maar schrikken er niet voor terug om een vreemde zwerver in hun schamele woonst te verwelkomen. Deze voorstelling is een mooie aaneenschakeling van woord, dans, zang en muziek. Dit bijzonder stukje theater is gebaseerd op het klassieke verhaal van Philemon en Baucis, dat Romeins schrijver Ovidius neerpende in zijn Metamorfosen.

Op zondag 16 juli vormt Kinderboerderij De Lenspolder om 11 uur het toepasselijke decor van de familievoorstelling Prinses Lily op de boerderij door Camiel producties. Dit verhaal toont je de belevenissen van prinses Lily, die wegsluipt uit het kasteel van haar ouders en de wijde wereld intrekt. Tijdens haar avontuur raakt ze bevriend met verschillende dieren. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Komt dat zien! wordt afgesloten met de muzikale theaterwandeling Het rot door COL. Gidsen Korst en Mos en hun koor nemen je om 13.30 uur, 15.30 uur of 17.30 uur mee op ontdekkingstocht doorheen De Koolhofput. Wandel mee en verdwaal in de fascinerende wereld van schimmels, mossen, gisten en algen.