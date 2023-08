Open Doek komt verdienstelijke leden Theater ‘De Snuifdoos’ vereremerken

Op zondag 27 augustus komt een afvaardiging van Open Doek, het overkoepelend orgaan die het amateurtheater inspireert, faciliteert en ondersteunt naar Ichtegem afgezakt om er enkele verdienstelijke leden en bestuursleden van Theatervereniging De Snuifdoos, officieel te huldigen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van deze bloeiende toneelvereniging dat dit gebeurt.

Tal van verenigingen zijn vroeger, ontstaan tussen pot en pint; zo ook de bloeiende Theatervereniging ‘De Snuifdoos’, die in 1975 na een repetitie van de Ichtegemse fanfare geboren werd. “Ja, toen groeide het idee om een toneelgroep op te richten. De heimwee naar de vroegere toneeltijden in het dorp, deed velen mijmeren en dromen”, steekt voorzitter Roland Haest van wal. “Bij de biljarttafel, tussen pot en pint laaide het enthousiasme op om iets op de planken te brengen en hoe meer er werd gepraat, hoe groter de geestdrift werd. Ieder ging naar huis, liet het bezinken en het enthousiasme smolt als sneeuw voor de zon.”

Toneel herboren

“Enkel Daniël Boucquez (nu erevoorzitter) had de microbe goed te pakken, zette door en ging alleen op zoek naar liefhebbers. Hij vond gehoor bij Magda Missiaen en nog enkele anderen”, vervolgt Roland. “Zij hebben het Ichtegems toneel helpen oprichten met heel veel geestdrift en zijn op vandaag nog steeds actief.”

Tijdens het brainstormen om een naam te vinden, bracht het toevallig snuiven van een van de stichters de inspiratie voor de naam ‘De Snuifdoos’. Ondertussen werden door de jaren heen, vele toneelstukken opgevoerd en maakten ze kennis met tal van regisseurs. Vele Ichtegemnaren zetten zich belangeloos in voor het lokaal toneelgebeuren, want ‘De Snuifdoos’ houdt van haar toneelminnend publiek.

Nieuw stuk in volle voorbereiding

Op de laatste zondag van juli 2023 nam een afvaardiging van zes personen van De Snuifdoos voor de derde keer deel aan de bekende heksenstoet in Beselare, anderen bereiden het komische stuk: ‘Tailleur pour dames’, voor. Het is de 59ste productie van Theater De Snuifdoos die dit najaar op de agenda staat en waarvoor de repetities starten op donderdag 17 augustus.

De regie is in handen van de bekende toneelman en auteur Onno van Gelder jr. uit Oostende. De opvoeringen vinden plaats op zaterdag 18 november, vrijdag 24 november, zaterdag 25 november, vrijdag 1 december en zaterdag 2 december 2023 telkens om 20 u in de zaal van gemeenteschool De Bever, Engelstraat 52. Kaarten voor dit stuk kunnen vanaf 20 augustus via de website www.theaterdesnuifdoos.be gereserveerd worden.

Maar eerst gaan ze bij theater De Snuifdoos nog eens allemaal uit de bol op zondag 27 augustus, want dan staat hun jaarlijkse zomeractiviteit voor de deur waarvoor ze deze keer Opendoek hebben uitgenodigd voor de uitreiking van de vereremerkingen die kunnen bekomen worden voor 50, 25 en 15 jaar toneelactiviteit. (EV)