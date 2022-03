Oostrozebeeks toneelgezelschap Meer Vreugde is terug met ‘Gebeurs’

Met herwonnen energie brengt het toneelgezelschap Meer Vreugde na twee jaar afwezigheid het zelfgeschreven stuk ‘Gebeurs’. “Het doe deugd om opnieuw te mogen repeteren en toe te werken naar een nieuwe productie”, lacht actrice Bernadette Damman.

‘Gebeurs’ vertelt het verhaal van drie samenwonende broers Albert, Norbert en Gilbert Vandewiele. “De broers, elk met hun eigen gaven en gebreken, plannen het jaarlijks etentje ter nagedachtenis van hun overleden broer. Ook de buurvrouw, met wie de broers een bijzondere band hebben, mag op dit feest niet ontbreken”, vertelt Geert Vandekerkhove, die zelf in de huid kruipt van Gilbert en samen op de planken staat met Philippe Viaene, Jan Vanaudenaerde en Bernadette Damman.

Afscheid

Voor Geert Vandekerkhove is deze voorstelling tegelijk het afscheid van Meer Vreugde. Hij is gemazeld en gepokt binnen het Oostrozebeekse toneelgezelschap. Hij kreeg de microbe te pakken van zijn ouders Gerard en Trees Van Acker, die ook een beslissende rol speelden bij de ontwikkeling van de vereniging.

Na deze voorstelling verhuist Geert naar Frankrijk waar hij samen met zijn echtgenote de B&B Les parfums du Midi uitbaat.

De voorstellingen vinden plaats in OC Mandelroos op zaterdag 26, zondag 27, donderdag 31 maart en vrijdag 1 en zaterdag 2 april telkens om 20 uur, alleen op 27 maart wordt om 18 uur gespeeld. Kaartjes bestellen kan via 0478 66 55 95 of viameervreugde@hotmail.com.